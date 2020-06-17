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Cool-down is on the way
Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 01:28s - Published
Cool-down is on the way
We're going to stay hot today but a cool-down is on the way!
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SUNRISE, AND GET OUT AND ENJOYIT IF YOU CAN, THE TEMPERATURESREALLY BEGIN TO HEAT UP HERE INTHE NEXT SEVERAL HOURS, IN FACTA LOOK AT THE REST OF YOUR DAY.TEMPERATURES CLIMBING UP TO 103BY NOON AND, THE EXPECTED HIGHAROUND 109.BY 4:00.LATER TODAY.WITH THOSE BREEZES PICKING UP INTHE AFTERNOON AND THEY'LL BESTRONGER SUNDAY AND MONDAY.MORE IN A MOMENT.ACROSS THE VALLEY TODAY,TEMPERATURES CLIMB FROM 104 INCAVE CREEK TO 107 IN FOUNTAINHILLS, 108 APACHE JUNCTION, 111IN CHANDLER AND MARICOPA.IN THE FAR SOUTH VALLEY.LAVEEN, 109.THROUGHOUT THE STATE,TEMPERATURES THE 80s AND 90s,THE NORTH AND THE EAST, ALONGTHE RIM AND THE HIGH COUNTRY.100s GALORE FROM THE VALLEY TOBULL HEAD CITY AN YUMA AND GILABEND AND CASA GRANDE AND THELUMME OF MID TO HIGH CLOUDSALIGNING WITH THE GORGEOUS STARTTO YOUR FRIDAY WITH THEBEAUTIFUL SUNRISE.AND WILL LINGER FOR SEVERALHOURS, TOO.AND, THE WINDS WILL PICK UPLATER TODAY, BREEZY CONDITIONS,HERE IN THE VALLEY AND ACROSSARIZONA.NOT JUST FOR TODAY, BUTTOMORROW.AND BEING EVEN STRONGER, ONSUNDAY INTO MONDAY.WHICH IS WHY FIRE DANGER ISGOING TO BE AN ISSUE, AND WE'LLHAVE TO DEAL WITH THAT.NOT JUST HERE IN THE VALLEY BUTNORTHERN AND WESTERN ARIZONA,TOO AND FIRE WEATHER WATCHESTAKE EFFECT BEGINNING ON SUNDAY.THE FORECAST IS SHOWING THE HIGHRISK THROUGH SATURDAY, AND, VERYHIGH RISK ON SUNDAY, HERE'S THE7-DAY FORECAST, BREEZES WILLCONTINUE THROUGH MONDAY, ANDTEMPERATUR



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