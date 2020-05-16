Today and Saturday Little Change – Cooler Sunday

OF OUR LOCAL AREAS ASYOU BEGIN YOUR DAYTHIS EARLY MORNINGSEE LOCAL TEMPS FROMTHE COAST UP TO LOCALMOUNTAINS AND OVERTO OUR INLAND VALLEYS.LET'S SEE WHICH LOCALCOMMUNITIES HAVE FOGTHIS MORNING.THE PACIFIC SATELLITESHOWS WHAT'S IN THSKY OVER US, THENWHAT IS OUT OVER THEOCEAN THAT MAY IMPACTOUR WEATHER IN THEDAYS AHEADTIMING OUT POTENTIALWEATHER CONDITIONSFOR CALIFORNIA ANDESPECIALLY THE CENTRALCOASHERE'S A LOOK AT THISAFTERNOON'S HIGHTEMPERATURES ACROSSCALIFORNIA-FROM THECOASTAL AREASPOINTING OUTVARIATIONS FROMINLAND INTERIORLOCATIONS.
EXTREMENORTHERN CALIFORNIASOUTHECALIFORNIAAND LET'SNOT FORGET THE HIGHSIERRA AND FOOTHILLS.FROM COASTALCOMMUNITIES OVER TOSALINAS YOURTEMPERATURE RANGE,SKY CONDITIONS ANDWINDFROM LOCAL MOUNTAINCOMMUNITIES DOWN TOOUR LOCAL VALLEYSHIGH, YOUR INLAND HIGHTEMPERATURE RANGALSO, SKY CONDITIONSAND WINDHERE'S A LOO