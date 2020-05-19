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A few tips before purchasing a pandemic puppy
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:19s - Published
A few tips before purchasing a pandemic puppy

A few tips before purchasing a pandemic puppy

In this edition of "Don't Waste Your Money", John Matarese shares advice and financial changes to consider before bringing home your new, furry friend.

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CHILDREN.

VISIT ’FACEBOOK DOTCOM SLASH MEALS OF HOPE’... FORA FULL LIST OF LOCATIONS.FEELING LONELY AFTER 3 MONTHSWITHOUT GOING OUT MUCH?MANY PEOPLE ARE CHASINGTHOSE BLUES AWAY BY ADOPTING APANDEMIC PUPPY!

BUT BEFORE YOUDO ..

YOU MAY WANT TO HEAR FROM4 IN YOUR CORNER’S JOHN MATARESESO YOU DON’T WASTE YOUR MONEY.PUPPY SALES ANDADOPTIONS ARE SOARING AS ARESULT OF THE COVID PANDEMIC.BUT US NEWS AND WORLD REPORTSAYS YOU NEED TO WATCH OUT FORTWO THINGS:ONE, UNEXPECTEDCOSTS, ESPECIALLY IF YOU AREEARNING LESS MONEY THIS YEAR.AND TWO: PUPPY SCAMS!-- IT SAYS SHELTERADOPTIONS MAY COST JUST 200DOLLARS, BUT YOU NEED TO FIGUREIN VET AND FOOD COSTS OFHUNDREDS MORE.-- PUPPIES FROM ABREEDER CAN COST $1,000.-- AND INEXPENSIVEPUPPIES ADVERTISED ONLINE AREOFTEN SCAMS."Called him, couldn’t getthrough, that was the end of thecommunication.

Nothing."JO IS ONE OFSEVERAL VIEWERS WHO TOLD ME THEYWIRED MONEY TO BREEDERS WHODISAPPEARED.TO PROTECTYOURSELF: NEVER SEND MONEY FORAN OUT-OF-TOWN PUPPY THAT YOUCANT SEE IN PERSON.MANY OF US WOULDLOVE A PANDEMIC PUPPY TO GETTHEM THROUGH THIS CRISIS.... BUTIF YOU LOSE HUNDREDS OFDOLLARS, IT WILL ONLY MA





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