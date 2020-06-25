The Dixie Chicks change name to 'The Chicks'

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THE WORD DIXIE...THEY'RE NOW JUST GOING BY THENAME "CHICKS." THEGRAMMY-WINNING COUNTRY GROUPUPDATED THEIR SOCIAL MEDIAACCOUNTS AND WEBSITE TODAY TOREFLECT THE CHANGE.THE MOVE FOLLOWS A DECISION BY"LADY ANTEBELLUM" ...CHANGING THEIR NAME TO "LADY A"AFTER ACKNOWLEDGING THE WORD'SASSOCIATION WITH SLAVERY.A STATEMENT ON THE CHICKS'WEBSITE SAID QUOTE "WE WANT TOMEET THIS MOMENT." THEIRFIRST ALBUM IN 14 YEARS IS SETTO BE RELEASED NEXT MONTH.
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