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The Dixie Chicks change name to 'The Chicks'
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:26s - Published
The Dixie Chicks change name to 'The Chicks'

The Dixie Chicks change name to 'The Chicks'

The Dixie Chicks have dropped the word Dixie, and are now just going by the name "The Chicks."The grammy-winning country group updated their social media accounts and website on Thursday to reflect the change.

Their first album in 14 years is set to be released next month.

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THE WORD DIXIE...THEY'RE NOW JUST GOING BY THENAME "CHICKS." THEGRAMMY-WINNING COUNTRY GROUPUPDATED THEIR SOCIAL MEDIAACCOUNTS AND WEBSITE TODAY TOREFLECT THE CHANGE.THE MOVE FOLLOWS A DECISION BY"LADY ANTEBELLUM" ...CHANGING THEIR NAME TO "LADY A"AFTER ACKNOWLEDGING THE WORD'SASSOCIATION WITH SLAVERY.A STATEMENT ON THE CHICKS'WEBSITE SAID QUOTE "WE WANT TOMEET THIS MOMENT." THEIRFIRST ALBUM IN 14 YEARS IS SETTO BE RELEASED NEXT MONTH.



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Extra - Published Also reported by •The Age




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william murderface murderface murderface ☭ RT @themoonbaby: If the Dixie Chicks can change their name so can all the drag queens with the last name of a serial killer. 11 seconds ago

C6MusicNotes

Chris Six Music Dixie Chicks Change Band Name To The Chicks from @NPR https://t.co/B0PkWbUOYP 13 seconds ago

brianslionsblog

Brian Lions Pride Immunity just yesterday the Dixie Chicks dropped the former part of their name, as well. this is the type of change I'm not… https://t.co/opzmYbvVGT 32 seconds ago

hdtech10

George @catturd2 Changed to chicks from Dixie chicks? Who where the Dixie chicks? They we a music group? Couldn’t have bee… https://t.co/0QdZ7ltXvi 33 seconds ago

TrinaWi58986361

foots2066 RT @LATiffani1: The Dixie Chicks, now ‘The Chicks’ (Lol) can change their name, their face, their hair, their panties and I still won’t buy… 38 seconds ago

GerbusJames

jimmyG. RT @TomiLahren: The Dixie Chicks change their name to "The Chicks." How heroic! 41 seconds ago

Jamierodr14

JamieR {🎗} Army Girl ⭐️⭐️⭐️ TRUMP 88022 RT @ZibaLady1: #DipshitChicks found a way to get attention. Dixie Chicks Change Band Name To The Chicks https://t.co/An1dNXQh3J 1 minute ago

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Sister of Gregory Gunn The Dixie Chicks Change Their Name to 'The Chicks,' Drop New Video In Support of Black Lives Matter Protests [Video] https://t.co/8FLkbkgV9j 1 minute ago


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