South Florida activists look to combine Black Lives Matter initiatives during virtual forum

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TOGETHER A NUMBER OF SOUTHFLORIDA ACTIVISTS&ONE DAYAFTER THE U-S HOUSE PASSED APOLICE REFORM BILL NAMED AFTERGEORGE FLOYD .
THE REPUBLICANLED SENATE SAYS IT WON'TAPPROVE THAT BILL.
WPTV'SNEWSCHANNEL 5HAS THE DISCUSSION HERE ATHOME.< MELODY - 3:10ÃTHE REASON IPROTEST IS BECAUSE I HAVE 3YOUNG CHILDREN THAT I LOVEDEARLY AND I WANT THEM TO GROWUP KNOWING THAT BLACK LIVESMATTER.
ON FRIDAY, ACTIVISTSACROSS SOUTH FLORIDA GATHEREDVIA VIDEO CONFERENCE 5;35ÃITHINK ITBEYOND JUST PROTESTS, INTOACTUAL POLICY.
HOSTED BY USREPRESENTATIVE LOIS FRANKEL:58ÃI HAVE A REALAPPRECIATION FOR ALL OF YOU TODISCUSS RACIAL INJUSTICE 11;38ÃWE DONNORMAL.
NORMAL IS NOT WORKINGFOR US.
14;30ÃBEFORE EVERYMARCH I ALWAYS SAY, PALM BEACHCOUNTY IS OUR HOME.
WEGOING TO DESTROY OUR HOME.
WEDONBELIVE THAT PEOPLE GOT TIREDOF SEEING A WASH A RINSE AND AREPEAT.
YOU KNOW AFTER WESEEN IT TIME AND TIME AGAINITTHIS TIME ITTHAT LIT INTO PEOPLE ALLACROSS THE COUNTRY.
AND THEU-S HOUSE OF REPRESENTATIVESRECENT PASSING OF THE GEORGEFLOYD JUSTICE IN POLICINGACT&.A DEMOCRAT-LED INITIATIVEWHICH WOULDÃAMONG OTHERTHINGS -- BAN CHOKEHOLDS ANDNO- KNOCK SEARCH WARRANTS AT AFEDERAL LEVEL AND ESTABLISH ANATIONAL REGISTRY OFMISCONDUCT BY LAW ENFORCEMENTOFFICERS.
1:31ÃIT WAS THEVOICES LIKE YOURS THE VOICESACROSS AMERICA THAT LEAD TOTHE PASSAGE OF THATLEGISLATION LAST NIGHT WHICHNOW GOES TO THE SENATE.
BUTWHILE FLOYDTHE HOUSE&ITPASS IN THE SENATE.
21;00 &THIS IS A CRITICAL MOMENT FORPEOPLE IN THE MOVEMENT, PEOPLEON THE GORUND, PEOPLE WHO WANTTO SEE CHANGE.
MERRIS BADCOCKWPTV NEWSCHANNEL 5.
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