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South Florida activists look to combine Black Lives Matter initiatives during virtual forum
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:03s - Published
South Florida activists look to combine Black Lives Matter initiatives during virtual forum

South Florida activists look to combine Black Lives Matter initiatives during virtual forum

U.S. Rep.

Lois Frankel hosted a virtual forum on racial justice on police reform that included South Florida activists.

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TOGETHER A NUMBER OF SOUTHFLORIDA ACTIVISTS&ONE DAYAFTER THE U-S HOUSE PASSED APOLICE REFORM BILL NAMED AFTERGEORGE FLOYD .

THE REPUBLICANLED SENATE SAYS IT WON'TAPPROVE THAT BILL.

WPTV'SNEWSCHANNEL 5HAS THE DISCUSSION HERE ATHOME.< MELODY - 3:10ÃTHE REASON IPROTEST IS BECAUSE I HAVE 3YOUNG CHILDREN THAT I LOVEDEARLY AND I WANT THEM TO GROWUP KNOWING THAT BLACK LIVESMATTER.

ON FRIDAY, ACTIVISTSACROSS SOUTH FLORIDA GATHEREDVIA VIDEO CONFERENCE 5;35ÃITHINK ITBEYOND JUST PROTESTS, INTOACTUAL POLICY.

HOSTED BY USREPRESENTATIVE LOIS FRANKEL:58ÃI HAVE A REALAPPRECIATION FOR ALL OF YOU TODISCUSS RACIAL INJUSTICE 11;38ÃWE DONNORMAL.

NORMAL IS NOT WORKINGFOR US.

14;30ÃBEFORE EVERYMARCH I ALWAYS SAY, PALM BEACHCOUNTY IS OUR HOME.

WEGOING TO DESTROY OUR HOME.

WEDONBELIVE THAT PEOPLE GOT TIREDOF SEEING A WASH A RINSE AND AREPEAT.

YOU KNOW AFTER WESEEN IT TIME AND TIME AGAINITTHIS TIME ITTHAT LIT INTO PEOPLE ALLACROSS THE COUNTRY.

AND THEU-S HOUSE OF REPRESENTATIVESRECENT PASSING OF THE GEORGEFLOYD JUSTICE IN POLICINGACT&.A DEMOCRAT-LED INITIATIVEWHICH WOULDÃAMONG OTHERTHINGS -- BAN CHOKEHOLDS ANDNO- KNOCK SEARCH WARRANTS AT AFEDERAL LEVEL AND ESTABLISH ANATIONAL REGISTRY OFMISCONDUCT BY LAW ENFORCEMENTOFFICERS.

1:31ÃIT WAS THEVOICES LIKE YOURS THE VOICESACROSS AMERICA THAT LEAD TOTHE PASSAGE OF THATLEGISLATION LAST NIGHT WHICHNOW GOES TO THE SENATE.

BUTWHILE FLOYDTHE HOUSE&ITPASS IN THE SENATE.

21;00 &THIS IS A CRITICAL MOMENT FORPEOPLE IN THE MOVEMENT, PEOPLEON THE GORUND, PEOPLE WHO WANTTO SEE CHANGE.

MERRIS BADCOCKWPTV NEWSCHANNEL 5.





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