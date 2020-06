पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जा Video Credit: IANS INDIA - Duration: 00:57s - Published 4 minutes ago पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जा देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. लगातार 21वें दिन एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल पर 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 21 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है. जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 80.38 रुपये और डीजल के लिए 80.40 पैसे चुकाने होंगे. 0

