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More than 100 people join rally in Turlock in support of law enforcement officers
Video Credit: KTXL - Duration: 01:52s - Published
More than 100 people join rally in Turlock in support of law enforcement officers
Kristi Gross reports
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THEIR WAY OF SAYING THANK YOUTO ALL THE OFFICERS SERVINGTHEIR COMMUNITY FOX FORTY'SKRISTI GROSS BRINGS US THATSTORY.I'M A BIG BELIEVER INSUPPORTING THE GOOD OFFICERSTHAT BACK THE BADGE THAT WEARTHE BADGE WITH HONOR AND ANDCONTINUE TO SERVE SERVE OURCOMMUNITY.

DAN NIGHT FLAGSSIGNS AND PEOPLE LINED ALL 4CORNERS OF THE INTERSECTION OFWEST MONTA VISTA AVENUE INCURE ROAD INTERLOCK SATURDAY.WE'RE BACK TO BED RALLYTHEY ALWAYS HERE.OF SUPPORTERS.THEY NEVER SEE.

HOW BIG OFA SUPPORT THEY HAVE AND SOTHAT WAS MY GOAL IS TO SHOW.PHYSICALLY A SUPPORT.FOR THEM, JAKE SHOCKLEYFOUNDER OF BACK THE BADGECALIFORNIA ORGANIZE THE RALLYIN RESPONSE TO ONGOINGPROTESTS ACROSS THE COUNTRYAGAINST POLICE BRUTALITY HESAYS HE UNDERSTANDS WHY PEOPLEARE ANGRY ABOUT WHAT HAPPENEDTO GEORGE FLOYD SAYS NOT ALLCOPS ARE BAD WHAT HAPPENEDWITH THOSE 2 OFFICERS.AND WHAT IN THE GROUP ALOSS FOR WHAT THEY DID ISUNSPEAKABLE IT'S IT'S NOT IT'SNOT REPRESENTING THOUGH OFEVERY LAW ENFORCEMENT OFFICERMORE THAN A 100 SUPPORTERSMOST NOT WEARING MASK BRAVEDTHE HEAT TO SHOW THEIRUNWAVERING SUPPORT FOR LAWENFORCEMENT AFTER ALL THERIFFRAFF THEY'VE BEEN THEY'VEBEEN GIVEN.

I THINK THAT NEEDTHEY NEED OUR SUPPORT AMONGTHOSE IN ATTENDANCE WAS THEWIFE OF FALLEN HUMAN OFFICERCORPORAL RONIL SCENE WHO WASKILLED IN THE LINE OF DUTY IN2018 I DON'T WANT TO DO ISMOMENT ABOUT FOR EVERYBODY ALLTHE OFFER PATHWAY OVERALL THEDEMONSTRATION WAS LARGELYPEACEFUL SEVERAL RALLY-GOERSTO CONFRONT A YOUNG WOMAN WHOSTOOD SILENTLY AMONG THEM INPROTESTS HOLDING UP A SMALLBLACK LIVES MATTER SIGNTOGETHER.WHEN ASKED WHY THEY CAMEOUT THIS IS WHAT ONE OF THEMHAD TO SAY I JUST WANT TO.BE AN ALLY IN THE IT'S NOTMY POSITION TO SPEAK ON THEMOVEMENT THE BACK OF THEIRSIGN READ DEFUND THE POLICE ASTATEMENT THAT BACK THE BADGESUPPORTERS WE HAVE THEM.OURINTERLOCK KRISTI GROSS FOX40 NEWS.CHRISTI THANK YOU VERY MUCH





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Melissa J Don’t Go Out🕷 RT @unbounders: More than 550 people have pledged for #GenderEuphoria, a collection of joyful stories from trans, non-binary, agender, gend… 5 minutes ago

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JR, Come Back RT @Change: Join more than 9 million people demanding justice for the police murder of Breonna Taylor. Sign the petition today. 6 minutes ago

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