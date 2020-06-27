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2020 Amateur Radio Field Day event held in Boise
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:12s - Published
2020 Amateur Radio Field Day event held in Boise
Local ham radio operators on the air for nationwide event.
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STRIKES... A GROUPOF AMATEAUR RADIOOPERATORS ARETHERE TO LEND AHAND... AND A VOICE.HAM RADIOSTATIONS ACROSSTHE COUNTRY USERADIO SIGNALS TOPROVIDE ESSENTIALCOMMUNICATION TOTHEIR COMMUNITIES.TODAY WAS THEIRANNUAL FIELD DAYTO SHOWCASETHOSE SKILLS.PHOTOJOURNALISTMORGAN MCCOLLUMHAS MORE FROM THEGROUP IN BOISE."HAM RADIO, IT'SBEEN A LITTLE BITMORE DIFFICULT TOGET PEOPLE EXCITEDABOUT IT BECAUSEOF COURSE YOU CANGET ON YOUR CELLPHONE AND I CANCALL CHINA ORJAPAN RIGHT NOW,BUT I CAN ALSO GETON THE RADIO ANDTALK TO JAPAN NOINFRASTRUCTUREWHATSOEVER.

WEHAVE ABOUT A DOZENDIFFERENT BANDSWE CAN GO ON WE'LLACTUALLY JUST TUNETO A FREQUENCYAND WE'LL SAY: CQCQ N7BOI IDAHOWHICH IS OURCALLSIGN.HOPEFULLYSOMEBODY'SLISTENING ON THATFREQUENCY ANDTHEY'LL COME BACKAND TELL US WHOTHEY ARE.

AND THEIRINFORMATION ANDWE'LL EITHER MOVEON OR STAY ON THATFREQUENCY ANDWAIT FOR PEOPLE TOCOME TO US.THERE'S 2DIFFERENTSTRATEGIES FORTHAT.

IT'S ABOUT 6OR 7 SECONDS.BASICALLY WE GIVEOUR CALLSIGN ANDWHERE WE'RE AT, WEGET THATINFORMATION BACKFROM THE OTHERSTATION AND THENWE'RE ON TO THENEXT ONE, WE'RETRYING TO MAKE




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