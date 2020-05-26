If you need health insurance, Colorado has 3 options to help

|
Brian: IF YOU HAVE LOST YOUR JOBOR HOURS CUT DUE TO THE PANDEMICAND NEED HEALTHCARE COVERAGE,COLORADO HAS THREE OPTIONS.HEALTH FIRST COLORADO, ISCOLORADO'S MEDICAID PROGRAM.COVERS INDIVIDUALS AND FAMILIES.CHILD HEALTH PLAN PLUS COVERSCHILDREN OF PEOPLE WHO EARN TOOMUCH TO QUALIFY FOR HEALTHFIRST, BUT NOT ENOUGH TO PAY FORPRIVATE HEALTH INSURANCE.AND CONNECT FOR HEALTHCARECOLORADO IS COLORADO'SHEALTHCARE EXCHANGE WHERE YOUCAN SHOP FOR DIFFERENT PLANS ANDFIND OUT IF YOU QUALIFY FORSUBSIDIES.
|
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources