Katy Perry admite que 'quase desistiu de tudo' após separação em 2017 Video Credit: Bang Media - Duration: 00:41s - Published 3 minutes ago Katy Perry admite que 'quase desistiu de tudo' após separação em 2017 A musa acrescentou que as críticas ao seu álbum, 'Witness', pioraram a situação na época 0

shares ShareTweetSavePostSend



Tweets about this