Katy Perry se confie sur une période sombre de sa vie Video Credit: Bang Media - Duration: 00:38s - Published 1 day ago Katy Perry se confie sur une période sombre de sa vie La star a avoué que la période après sa brève rupture avec Orlando Bloom en 2017 et l'échec de son album "Witness" avait été extrêmement difficile. 0

shares ShareTweetSavePostSend



Tweets about this