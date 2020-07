Gregg Wallace ist nach Gewichtsabnahme stolz auf seine Figur Video Credit: Bang Media - Duration: 01:08s - Published 1 week ago Gregg Wallace ist nach Gewichtsabnahme stolz auf seine Figur Der Prominente liebt es, seinen "freien" Oberkörper zu zeigen, nachdem er ein paar Pfunde abgenommen hat. Der TV-Star ist im Alter von 55 Jahren in Topform. 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this