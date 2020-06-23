Inovio Pharmaceuticals COVID-19 Vaccine Shows Positive Early-Stage Test Results

AND WE'LL HAVE A LINK TO ITALL ON OUR WEB SITECBSPHILLY.COM.TODAY PLYMOUTH MEETINGBASED COMPANY INOVAPHARMACEUTICALS ANNOUNCEDPOSITIVE RESULTS FROM EARLYSTAGE TESTING OF ITS COVID-19VACCINE.BUT OFFICIALS WITH THEBIOTECHNOLOGY COMPANY DID NOTDISCLOSE COMPLETE DATA ANDTHAT SENT SHARES OF THECOMPANY'S STOCK TUMBLING ONWALL STREET.WE SPOKE WITH INOVA'S CEOTODAY AND HE EXPLAINS THEVACCINE TESTING RESULTS.SIX WEEKS AGO 36 PEOPLERECEIVED TWO INJECTIONS.EARLY PHASE ONE CLINICALTRIALS ON COVID-19 VACCINETHAT INOVA'S DEVELOPDEMONSTRATED A VERY STRONGSAFETY AND VERY EARLY BUT VERYPROMISING IMMUNE RESPONSESFROM THE TRIAL.INOVA SAYS 94% OF THE TRIALPARTICIPANTS DEMONSTRATEDOVERALL IMMUNE RESPONSES.THE COMPANY SAYS IT HOPES TO