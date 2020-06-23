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Inovio Pharmaceuticals COVID-19 Vaccine Shows Positive Early-Stage Test Results
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:53s - Published
Inovio Pharmaceuticals COVID-19 Vaccine Shows Positive Early-Stage Test Results

Inovio Pharmaceuticals COVID-19 Vaccine Shows Positive Early-Stage Test Results

The company says it hopes to get data supporting the effectiveness of its COVID-19 vaccine early next year.

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