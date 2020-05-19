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Delaware Gov. John Carney Orders Beach Bars To Close Ahead Of 4th Of July Holiday Weekend
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:47s - Published
Delaware Gov. John Carney Orders Beach Bars To Close Ahead Of 4th Of July Holiday Weekend

Delaware Gov. John Carney Orders Beach Bars To Close Ahead Of 4th Of July Holiday Weekend

Carney also added that the state will not move into phase three of reopening, it will remain in phase two.

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REPORTING LIVE FROM TRENTON,ALICEA REID CBS3 "EYEWITNESSNEWS."ALICEA, THANK YOU.DELAWARE IS SHUTTING DOWNBEACH BARS STARTING FRIDAY.THE GOVERNOR IS CONCERNEDABOUT A RISE IN COVID-19 INSOME BEACH TOWNS.MOST NEW POSITIVE CASES ARE INPEOPLE AGES 18 TO 30 AND MANYOF WHOM LIVE AND WORKTOGETHER.CLEARLY, WE'VE HAD ANOUTBREAK AMONG BARS,RESTAURANTS, SOCIAL ACTIVITIESIN DELAWARE BEACHES.WE ALSO HAVE WITNESSES ACROSSOUR STATE BUT PARTICULARLY INBEACH COMMUNITIES COMPLACENCYWITH RESPECT TO MASK WEARINGAND SOCIAL DISTANCING.THE GOVERNOR ALSO SAIDDELAWARE WILL NOT MOVE TOPHASE THREE OF REOPENING.IT WILL STAY IN PHASE TWOINDEFINITELY.



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❄️b-rabbit㊗️ RT @wjz: #BREAKING: Beach bars in Delaware have been ordered to close ahead of the 4th of July holiday weekend. Gov. John Carney made the a… 25 minutes ago

classicallycke

christe k. RT @CBSPhilly: BREAKING: #Beach bars in #Delaware have been ordered to close ahead of the #4thOfJuly holiday weekend⬇️ https://t.co/ONVc13… 1 hour ago

DavidMarinerDC

DavidMariner.com RT @SoniaDasgupta: #BREAKING: Delaware Gov. John Carney orders the closure of bars in beach towns like Rehoboth and Dewey ahead of July 4th… 1 hour ago

SoniaDasgupta

𝚂𝚘𝚗𝚒𝚊 𝙳𝚊𝚜𝚐𝚞𝚙𝚝𝚊 #BREAKING: Delaware Gov. John Carney orders the closure of bars in beach towns like Rehoboth and Dewey ahead of Jul… https://t.co/KbculWtUxf 2 hours ago

ReyParkerElZol

Reynaldo Parker Delaware Gov. John Carney Orders Beach Bars To Close Ahead Of 4th Of July Holiday Weekend https://t.co/PIdGcujAYJ 2 hours ago


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