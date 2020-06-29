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Joe Biden Discusses Plan To Fight Coronavirus During Wilmington Stop
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:49s - Published
Joe Biden Discusses Plan To Fight Coronavirus During Wilmington Stop
Biden says he has not been tested for the virus.
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MOVE TO PHASE THREE OFREOPENING.IT WILL STAY IN PHASE TWOINDEFINITELY.TODAY IN WILMINGTON,DEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE JOE BIDEN HELD ANEWS CONFERENCE AND TALKEDABOUT HIS PLAN TO COMBAT THEVIRUS.AMERICA NEEDS A PRESIDENT,WHATEVER TRUMP DOES OR DOESNOT DO, WE CAN'T KNOW TODAYWHAT THE STATE OF THE COVID-19PANDEMIC WILL BE NEXT JANUARY.BUT I'M ALMOST CERTAIN, I HOPEI TURN OUT TO BE WRONG, I'MALMOST CERTAIN IT WON'T BEOVER.AND IF I SHOULD HAVE THE HONORTO BE ELECTED PRESIDENT, ONTHE DAY I'M SWORN IN, I'LL GETRIGHT TO WORK IMPLEMENTING ALLASPECTS OF RESPONSE THATREMAIN UNDONE.I'LL HAVE MORE TO SAY ABOUT MYDAY ONE COVID-19 AGENDA IN THE





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