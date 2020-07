La semana se mantendrá caliente Video Credit: KHSL - Published 9 minutes ago La semana se mantendrá caliente Para los siguientes días las temperaturas fluctuaran, entre los 90 a los 95 grados a lo sumo. Condiciones estarán calientes para el Valle y cálidas para las montañas. 0

Sistema de baja presón ébil se estaciona en el paífico noroeste. Para el mércoles mantendá las temperaturas cerca de lo normal temperaturas estaán entre los 90's a los 95 grados hacia el jueves incrementa la brisa fresca del delta soplara algo de brisa fresca que podía llegar nuestraárea. Condiciones continuaran secas noches frescas







Un sistema mantendrá las lluvias en nuestra área por algunos días más, aunque estas serán menos fuertes y más intermitentes. Credit: KHSL Published on May 19, 2020