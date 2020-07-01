Local mayors react to the flag change

THEFLAG BILL INTO LAW.WE CAUGHT UP WITH THEM AS THEYLEFT THEGOVERNOR'S MANSION TO GET THEIRREACTIONTO THE HISTORIC MOMENT... 7:47- LUMUMBA:IM RELIEVED ITHINKTHIS IS LONG OVERDUE I THINK WECAN USE THIS A MOMENT TO MAKESOME MORE SUBSTANTIVE CHANGE.7:54JACKSON MAYOR CHOKWE ANTARLUMUMBA JUST AFTER WITNESSINGHISTORYTUESDAY EVENING... HISTORY HESAYS WASDECADES IN THE MAKING...7:15- MAYOR CHOKWE ANTARLUMUMBA: I AM THANKFUL TO ALL OFTHE MARTYRS ALL THOSE INDIVIDUALWHO HAVE FOUGHT LONG AND HARD TOSEE THIS TAKEPLACE IN THE MEMORY OF HENRYKIRKSEY JOHN HENRY CLARK ANDSO MANY OTHRES WHO HAVE FOUGHT7:24MAYOR LUMUMBA SAYS HE ELIEVESTHEREMOVAL OF THE STATE FLAG IS NOTTHE END OF A BATTLE INMISSISSIPPI BUT RATHER THEBEGINNING OF A NEW CHAPTER.
ASENTIMENT SHARED BY VICKSBURGMAYORGEORGE FLAGGS...WHERE THE NOWFORMER STATE FLAG HADN'T FLOWNSINCE 1997...MAYOR GEORGE FLAGGS/VICKSBUR G8: 20 THE GREATEST DAY INMISSISSIPPI HISTORY...NOT JUSTFOR MISSISSIPPI BUTFOR THE NATION WE NOW CAN REACHOUR FULL POTENTIAL.
8:30 MAYOR FLAGGS SAYS HE ISENDORSING THE