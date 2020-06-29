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Mahogany fire update | July 1
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:30s - Published
Mahogany fire update | July 1

Mahogany fire update | July 1

Slow progress continues on the Mahogany fire near Mount Charleston.

It still sits at nearly 2,800 acres and it's only 10% contained.

State routes 156 and 157 are now open, but 158 is still closed.

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MAHOGANY FIRE NEAR MOUNTCHARLESTON.IT STILL SITS AT NEARLY 28HUNDRED ACRES AND IT'S ONLY 10PERCENT CONTAINED.STATE ROUTES 156 AND 157 ARENOW OPEN, BUT 158 IS STILLCLOSED.MANDATORY EVACUATIONS ARE STILLIN PLACE FOR THE SPRINGMOUNTAIN YOUTH CAMP AND OTHERBUILDINGS ON ANGELS PEAK.FIREFIGHTERS HAVE BEEN BATTLINGTHIS FIRE SINCE SUNDAY-- THECAUSE OF THE FIRE IS UNKNOWN -BUT OFFICALS BELIEVE IT MAY BEHUMAN RELATED.THE MAN WHO ILLEGALLY MADE ANDSOLD AMMUNITION TO THE 1





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