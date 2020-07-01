Lenders look at new credit tool

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HELP OUT DURING THESE UNCERTAINFINANCIAL TIMES.THIS NEW INDEX WILL SUPPLEMENTYOUR FICO SCORE AND TRY TOPREDICT HOW LIKELY IT IS THATYOU'LL FALL BEHIND FINANCIALLY.IT LOOKS AT HOW MANY ACCOUNTSYOU HAVE - AND IF YOU'VEAPPLIED FOR A BUNCH OF CARDSRECENTLY THAT MAY REFLECTPOORLY IN YOUR INDEX.OR YOU'RE ON THE BORDER OF FAIRCREDIT AND GOOD CREDIT.OR GOOD CREDIT AND EXCELLENTCREDIT.THESE ARE ALL TIMES WHEN THISNEW RESILIENCE INDEX IS GONNABE A TIE BREAKER OF SORTS".IT ALSO LOOKS AT THE LENGTH OFYOUR ACCOUNT HISTORY - AND HOWMUCH YOU USE OF THE CREDIT YOUHAVE AVAILABLE.THERE ARE SEVERE RACIALDISPARITIES SHOWING UP FOR
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