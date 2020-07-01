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Fireworks negative impact on veterans
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:47s - Published
Fireworks negative impact on veterans
Local therapist discusses the negative impact fireworks can have on veterans.
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BUT MANY RESIDENTS HAVEREPORTED HEARING THEM GO OFF FORWEEKS ALREADY.WHILE THEY ARE A SOURCE OF FUNFOR MANY FAMILIES DURINGTHE FOURTH OF JULY WEEKEND,THEY'RE A BIG SOURCE OFSTRESS FOR VETERANS WHO SUFFERFROM PTSD.JOINING US THIS MORNING IS LISACRUSE, A LOCAL THERAPIST WHOSPECIALIZES IN PTSD.GOOD MORNING LISA.1.

NOT EVERY PERSON WHO LIVESWITH PTSD MAY BE AFFECTEDBY THE LOUD NOISES THIS WEEKEND.BUT FOR THOSE WHOARE, WHAT IS THAT EXPERIENCELIKE?2.

FOR THOSE WHO ARE WORRIEDABOUT BECOMINGTRIGGERED THIS WEEKEND, IS THEREANYTHING THEY CAN DO TOHELP PREPARE THEMSELVES?3.

HOW CAN THOSE WITH LOVED ONESWHO HAVE PTSD HELP





Tweets about this

ericRpedersen

Eric Pedersen RT @DrJoanCook: For some veterans, fireworks are reminiscent of war. Here are ways to reduce the negative impact. @drdebkaysen @NicoleNugen… 30 minutes ago

DrJoanCook

Joan Cook For some veterans, fireworks are reminiscent of war. Here are ways to reduce the negative impact. @drdebkaysen… https://t.co/BtCyT5Srzx 2 hours ago

KimBocko

Kim I wish people would realize that fireworks are not all fun - they can impact kids, veterans, and animals in really… https://t.co/EJKuwLYqa4 3 hours ago