WAAY 31 en español 1 de julio

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles primero de julio. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Casos en alabama aumentaron por 112 por ciento en el ultimo mes. Ahora mismo hay mas de 38 mil 400 casos en el estado y 947 muertes. Mas de 900 casos nuevos fueron reportados desde ayer! Casos en la parte norte de alabama aumentaron por 143 por ciento. Ahora mismo hay mas de 6 mil 600 casos en la region completa. Mas de 3 mil 900 casos fueron reportados en el mes de junio. La region del corredor del interestatal 65 reporto 13 casos nuevos desde ayer. Ahora hay mas de 2 mil 500 casos y 10 muertes en la region. Hoy el condado de madison reporto mas de mil casos. El area de sand mountain vio 96 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay casi 2 mil 400 casos en el area y 17 muertes. El condado de marshall reporta mas de mil 500 casos y 10 muertes. El shoals vio 48 casos nuevos desde ayer hay casi mil 700 casos y 24 muertes en la area ahora. El condado de franklin reporta mas de mitad de todas las muertes en la region y mas de 850 casos. Casi 2 mil 300 latinos dieron positivo por coronavirus en el ultimo mes. El primero de junio el departamento de salud reporto que 9 por ciento de sus casos o mas de mil 600 casos eran latinos. Hoy el estado reporto que 10 por ciento de todos los casos en el estado eran latino. Eso significa que mas de 3 mil 800 latinos han sido infectado con el virus. El hospital de huntsville va a reabrir su clinica mobil en el parque de john hunt park. Ese parque esta localizado en la calle de airport. El hospital de huntsville decidio reabrir la clinica por el aumento de demanda para pruebas de coronavirus. La clinical va reabrir el lunes por la tarde. Ahora mismo, no saben a que tiempo especifico porque no saben cuanto tiempo coge para establecerse. Pero comenzando el martes la clinica va estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La clinica de gripe y fiebre de huntsville va limitar sus pruebas de coronavirus comenzando el lunes. Solamente van a dar pruebas a pacientes con sintomas. Van a tener que esperar 3 a 5 dias por sus resultados. La clinica tuvo que cerrar temprano esta semana porque alcanzaron su capacidad. Hay 6 nuevos pacientes hospitalizados a traves de la parte norte de alabama. Ahora hay un total de 121 pacientes con coronavirus en los hospitales de huntsville hospital. 30 de los pacientes estan en las unidades de cuidados intensivos. Y 14 estan usando ventiladores. En el condado de madison, hay 50 pacientes. 19 en el hospital de decatur morgan. 32 en el marshall medical center. 11 en el hospital de helen keller. 8 en el hospital de athens limestone. Y 1 paciente hospitalizado en el highlands medical center. 5 de los pacientes hospitalizados son niños. Incluyendo un joven de 4 años de edad con cancer y un bebe de 4 meses. El consejo de salud del condado de madison estan discutiendo una ordenanza de mascarillas. La ordenanza tiene que ser aprobada por el oficial de salud el doctor scott harris. Pero, oficiales locales como el alcalde de huntsville dice que una ordenanza eficiente tiene que venir de la gobernadora. No es claro cuando la ordenanza va ser enviada al departamento de salud. Pero oficiales de la ciudad no piensan que la ordenza entre en vigor hasta la proxima semana. La universidad de alabama en huntsville revelo su plan de reapertura. Estudiantes tiene que tener una prueba de coronavirus antes de llegar en el campus. Van a ser requirridos a usar mascarillas en lugares publicos incluyendo salones. Bueno eso es todo por hoy. Para mas informacion puedes visitar nuestra pagina de web waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Hasta







