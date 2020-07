Cerraran estacionamientos de playas estatales Video Credit: KHSL - Published 5 minutes ago Cerraran estacionamientos de playas estatales El Gob. Newsom ordenó el cierre de los estacionamientos en playas estatales de todo el estado como prevención durante el fin de semana festivo del Día de Independencia. 0

shares ShareTweetSavePostSend Tambien por el fin de semana feriado el gobernador newsom dijo que el estado de california no ha ordenado el cierre de playas, pero si cerraron los estacionamientos en toda la regón del sur de california, aí como partes del condado de monterey, santa cruz, a traés delárea de la baía y a lo largo de la costa norte, hasta el condado de sonoma. Asi mismo en la playas de las ciudades, si las autoridades locales deciden cerrarlas el estado hara lo mismo con las playas estatades de







