14 Oklahoma Football players have tested positive for Covid-19; OU Athletics Department to cut budget by $13.7 million

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ANNOUNCEMENTS TODAY..REGARDING THE CORONAVIRUS.OUR SPORTS DIRECTOR CAYDENMCFARLAND IS HERE WITH THEDETAILS.O-U FOOTBALL PLAYERS..
HAVEALL RETURNED TO CAMPUS..
111OF 'EM..
TESTED FORCOVID-19..
OVERALL, 14...TESTING POSITIVE..
12 OFTHOSE..
ARE ACTIVE CASES..--THOSE PLAYERS..
REMAIN INQUARANTINE--..
72 STAFFMEMBERS ALSO TESTED..
TWOPOSITIVE RESULTS..
THE 14POSITIVE PLAYER TESTS..MATCHING WHAT O-S-U FOOTBALLANNOUNCED MONDAY..ALSO TONIGHT..
THE COST OFCOVID..
THE ATHLETICDEPARTMENT..
ANNOUNCING ABUDGET CUT OF 13- POINT-7MILLION DOLLARS FOR THE2020-21 FISCAL YEAR..INCLUDING A 10-PERCENTSALARY REDUCTION FOREMPLOYEES MAKING A MILLIONDOLLARS, OR MORE..
OFCOURSE, THAT INCLUDESFOOTBALL COACH LINCOLNRILEY..
--WHO MAKES MORETHAN 6 MILLION DOLLARS--..DEFENSIVE COORDINATOR, ALEXGRINCH..
BASKETBALL COACH,LON KRUGER..
WOMEN'S COACH,SHERRI COALE..
SOFTBALLCOACH, PATTY GASSO..
ANDATHLETIC DIRECTOR, JOECASTIGLIONE..
ALL MAKE AMILLION, OR MORE..
INPART..
THE COST-CUTTINGMEASURES..
AN ATTEMPT TOBALANCE THE BUDGET, AS O-ULOOKS TO PAY FOR COVID-19TESTING AND OTHER INCREASEDSAFETY MEASURES..NOT TO MENTION MAKE UP FORTHE LOSS IN TICKET SALESTHIS FALL..
CAYDEN
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