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14 Oklahoma Football players have tested positive for Covid-19; OU Athletics Department to cut budget by $13.7 million
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:11s - Published
14 Oklahoma Football players have tested positive for Covid-19; OU Athletics Department to cut budget by $13.7 million

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ANNOUNCEMENTS TODAY..REGARDING THE CORONAVIRUS.OUR SPORTS DIRECTOR CAYDENMCFARLAND IS HERE WITH THEDETAILS.O-U FOOTBALL PLAYERS..

HAVEALL RETURNED TO CAMPUS..

111OF 'EM..

TESTED FORCOVID-19..

OVERALL, 14...TESTING POSITIVE..

12 OFTHOSE..

ARE ACTIVE CASES..--THOSE PLAYERS..

REMAIN INQUARANTINE--..

72 STAFFMEMBERS ALSO TESTED..

TWOPOSITIVE RESULTS..

THE 14POSITIVE PLAYER TESTS..MATCHING WHAT O-S-U FOOTBALLANNOUNCED MONDAY..ALSO TONIGHT..

THE COST OFCOVID..

THE ATHLETICDEPARTMENT..

ANNOUNCING ABUDGET CUT OF 13- POINT-7MILLION DOLLARS FOR THE2020-21 FISCAL YEAR..INCLUDING A 10-PERCENTSALARY REDUCTION FOREMPLOYEES MAKING A MILLIONDOLLARS, OR MORE..

OFCOURSE, THAT INCLUDESFOOTBALL COACH LINCOLNRILEY..

--WHO MAKES MORETHAN 6 MILLION DOLLARS--..DEFENSIVE COORDINATOR, ALEXGRINCH..

BASKETBALL COACH,LON KRUGER..

WOMEN'S COACH,SHERRI COALE..

SOFTBALLCOACH, PATTY GASSO..

ANDATHLETIC DIRECTOR, JOECASTIGLIONE..

ALL MAKE AMILLION, OR MORE..

INPART..

THE COST-CUTTINGMEASURES..

AN ATTEMPT TOBALANCE THE BUDGET, AS O-ULOOKS TO PAY FOR COVID-19TESTING AND OTHER INCREASEDSAFETY MEASURES..NOT TO MENTION MAKE UP FORTHE LOSS IN TICKET SALESTHIS FALL..

CAYDEN





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Sports News Oklahoma Announces 14 Football Players Have Tested Positive for Coronavirus https://t.co/zKKJgVx0ro #Sports 4 minutes ago

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