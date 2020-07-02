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Class of 2020: Matthew Yackulak and Ty'zhae Marion-Marie Forrest
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:51s - Published
Class of 2020: Matthew Yackulak and Ty'zhae Marion-Marie Forrest
Class of 2020: Matthew Yackulak and Ty'zhae Marion-Marie Forrest
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GRADUATES ARE RECOGNIZED!CONGRATULATIONS TO MATTHEWYACKULAK!

HE IS A RECENTGRADUATE OF EASTERN TECHNICALHIGH SCHOOL WHERE HE COMPLETEDTHE ENGINEERING MAGNETPROGRAM.

MATTHEW IS HEADING TOTHE UNIVERSITY OF MARYLANDCOLLEGE PARK THIS FALL WHEREHE PLANS TO MAJOR IN COMPUTERSCIENCE WITH A POSSIBLE MINORIN ELECTRICAL ENGINEERING.CONGRATULATIONS ARE ALSO INORDER FOR TY'ZHAE MARIO━MARIEFORREST.

SHE GRADUATED FROMEDGEWOOD HIGH SCHOOL AND ISATTENDING LINCOLN UNIVERSITYTHIS FALL!

WE'RE CELEBRATINGTHE CLASS OF 2020 AND GIVINGTHEM THE RECOGNITION THEYDESERVE.

YOU CAN ALSO FIND ALLTHE STUDENTS WE'VE FEATURED ONWMA━2 NEWS DOT COM SLAS




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