Alabama students throwing 'Covid parties'

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PARTIES TO INTENTIONALLY CATCHTHE CORONAVIRUS.A MEMBER OF THE LOCAL CITYCOUNCIL SAYS THE ORGANIZERS OFTHE PARTIES ARE PURPOSELYINVITING GUESTS WHO HAVE THEVIRUS..AND THE FIRST PERSON TOCONTRACT COVID-19 -- WILL WINMONEY."WE THOUGHT THAT WAS KIND OF ARUMOR AT FIRST." BUTT TOGETHER"NOT ONLY DID THE DOCTORSOFFICES HELP CONFIRM IT, BUTTHE STATE CONFIRMED THEY ALSOHAD THE SAME INFORMATION."IT IS UNCLEAR IF ANYONE HASBEEN INFECTED AT THESE PARTIES.THE UNIVERSITY OF ALABAMA INTUSCALOOSA IS REOPENING CAMPUSTO STUDENTS FOR IN-PERSONCLASSES THIS FALL.OFFICIALS HAVE NOT SAID IF THESTUDENTS HOSTING AND ATTENDINGTHESE PARTIES ARE ENROLLED ATTHE SCHOOL.THI
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