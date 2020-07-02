Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Alabama students throwing 'Covid parties'
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:42s - Published
Alabama students throwing 'Covid parties'

Alabama students throwing 'Covid parties'

Students in Tuscaloosa Alabama are being accused of throwing parties to intentionally catch the coronavirus.

A member of the local city council says the organizers of the parties are purposely inviting guests who have the virus, and giving money to the first person to contract the virus.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

PARTIES TO INTENTIONALLY CATCHTHE CORONAVIRUS.A MEMBER OF THE LOCAL CITYCOUNCIL SAYS THE ORGANIZERS OFTHE PARTIES ARE PURPOSELYINVITING GUESTS WHO HAVE THEVIRUS..AND THE FIRST PERSON TOCONTRACT COVID-19 -- WILL WINMONEY."WE THOUGHT THAT WAS KIND OF ARUMOR AT FIRST." BUTT TOGETHER"NOT ONLY DID THE DOCTORSOFFICES HELP CONFIRM IT, BUTTHE STATE CONFIRMED THEY ALSOHAD THE SAME INFORMATION."IT IS UNCLEAR IF ANYONE HASBEEN INFECTED AT THESE PARTIES.THE UNIVERSITY OF ALABAMA INTUSCALOOSA IS REOPENING CAMPUSTO STUDENTS FOR IN-PERSONCLASSES THIS FALL.OFFICIALS HAVE NOT SAID IF THESTUDENTS HOSTING AND ATTENDINGTHESE PARTIES ARE ENROLLED ATTHE SCHOOL.THI



Related news from verified sources

Tuscaloosa students throwing dangerous 'COVID parties,' city councilor warns

College students in Alabama who contracted the coronavirus have been attending COVID-19 parties over...
FOXNews.com - Published



Tweets about this

IDauphinee

Ian Rest of the world : cautiously trying to reopen the economy while taking precautionary mesures to not have a resurg… https://t.co/DL5fH5Fexu 8 seconds ago

dhfeld1

David H Feldman At my university, and at any sensible institution, I suspect this behavior will be an instant expulsion event for a… https://t.co/97zeK7Y4eZ 13 seconds ago

Mel1Carolina

Walker Alabama college students are throwing 'COVID parties' where they invite infected people and gamble on who gets sick… https://t.co/WfKuJ69nrI 23 seconds ago

rddrg18

Terry Mays RT @thomaskaine5: Are they nuts or just trump supporters? Alabama college students are throwing #RepublicansVirus parties, where they invit… 32 seconds ago

lizazzzl

Liz 🇵🇷🇩🇴🇺🇸🏳️‍🌈🏴‍☠️🏁⚓️😷💋🌊 Alabama students throwing 'COVID parties' to see who gets infected: Officials - ABC News https://t.co/CxMhOFxkaC 38 seconds ago

Jakara_jRabit

bitchesisdevious RT @ABC: Tuscaloosa students diagnosed with COVID-19 have been attending parties as part of a disturbing contest to see who can catch the v… 42 seconds ago

088michele

088michele No wonder.most canadians do not want our border opened to US..even now to many coming across..to say its closed its… https://t.co/EnVCkY1BKr 43 seconds ago

azsuncatcher

Alicia RT @JeffreyGuterman: Students in Tuscaloosa, Alabama who have been diagnosed with COVID-19 have been attending parties in the city and surr… 58 seconds ago