The NFL considers cutting preseason games

FLORIDIANS TO EARN A LIVING...ADDING QUOTE - THIS LAW IS TLAST THING WE NEED RIGHT NOW.WITH NFL PRESEASON GAMESSCHEDULED TO BE HELD NEXT MONTH,SEVERAL OUTLETS ARE REPORTINGTHAT THE NFL WILL REDUCE THENUMBER OF PRESEASON GAMES TEAMSPLAY FROM FOUR TO TWO.SOURCES CLOSE TO THE DISCUSSIONSAY THE N-F-L WILL ANNOUNCE THEYWILL CUT ROUNDS ONE AND FOUR OFTHE PRESEASON -- AS EARLY ASTHIS WEEK.
THE LENGTH OF THEPRESEASON HAS BEEN CONSIDEREDTOO LONG BY SOME IN THE PAST,BUT THE LOSS OF A PRESEASON HOMEGAME COULD RESULT IN A DECREASEIN REVENUE FOR TEA