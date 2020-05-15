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The NFL considers cutting preseason games
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:36s - Published
The NFL considers cutting preseason games

The NFL considers cutting preseason games

In an effort to help stop the spread of the Coroanvirus and still keep football, the NFL is thinking about cutting two preseason games.

It is still unclear if they will allow fans in the stadiums.

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FLORIDIANS TO EARN A LIVING...ADDING QUOTE - THIS LAW IS TLAST THING WE NEED RIGHT NOW.WITH NFL PRESEASON GAMESSCHEDULED TO BE HELD NEXT MONTH,SEVERAL OUTLETS ARE REPORTINGTHAT THE NFL WILL REDUCE THENUMBER OF PRESEASON GAMES TEAMSPLAY FROM FOUR TO TWO.SOURCES CLOSE TO THE DISCUSSIONSAY THE N-F-L WILL ANNOUNCE THEYWILL CUT ROUNDS ONE AND FOUR OFTHE PRESEASON -- AS EARLY ASTHIS WEEK.

THE LENGTH OF THEPRESEASON HAS BEEN CONSIDEREDTOO LONG BY SOME IN THE PAST,BUT THE LOSS OF A PRESEASON HOMEGAME COULD RESULT IN A DECREASEIN REVENUE FOR TEA



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