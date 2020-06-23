Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Be smart with your money
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
Be smart with your money

Be smart with your money

We've had to change so much of our day to day lives during the pandemic.

It's especially difficult for people who are out of work right now.

Many Americans are having to watch their spending during these tough times.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

ESPECIALLY FOR THOSE WHO AREOUT OF WORK.MANY AMERICANS ARE HAVING TOWATCH THEIR SPENDING IN ORDERTO MAKE ENDS MEET.SO SAVING AND REPURPOSING WHATYOU CAN DURING THESE TOUGHTIMES IS REALLY IMPORTANT.SPENDING.ONE WAY TO DO THAT IS BYLOOKING FOR CASH BACKOPPORTUNITIES WHEN SHOPPINGONLINE.THERE ARE LOTS OF CASHBACKSITES OUT THERE THAT I LIKE:LIKE COUPON CABIN, HONEY,RAKUTEN...YOU CAN SAVE AS LOW AS TWOPERCENT.BUT YOU CAN SAVE AS HIGH AS20 PERCENT.YOU CAN ALSO SUPPORT LOCALBUSINESSES BY USING SITES LIKE"GIFT CARD GRANNY DOT COM."IT SERVES AS AN ONLINEMARKETPLACE FOR PURCHASINGSMALL BUSINESS GIFT CARDS.



Related news from verified sources

The Smartest People on Wall Street Are Buying These 2 Stocks -- Should You?

These two stocks may be why these billionaire investors are called "smart money."
Motley Fool - Published

Bancor’s Bug Exposes Dangerously Common Practice in Ethereum DeFi

Bancor’s Bug Exposes Dangerously Common Practice in Ethereum DeFi Many DeFi smart contracts can withdraw unlimited amounts of money from user wallets, potentially...
The Cointelegraph - Published

Demand for fertility services persists despite COVID-19 shutdowns

Plenty of investments are made during a recession, and it’s no secret that smart investors will put...
TechCrunch - Published



Tweets about this

rawemah

èmah🙃🇺🇬 RT @Angellokinetic: 5ways to work smart.Working smart and not hard, can't make you reach your goals It takes working hard and smart. 1. T… 16 minutes ago

anthonysmith__

anthony RT @faithdivination: 🌹 air signs (gemini, libra, aquarius) manage your money with care because there will be a chance for you guys to acc… 20 minutes ago

Monicatelecom

Monica How on earth will you have a smart phone and still claim there is no job or you don't have money and you have data… https://t.co/GT3pS5GfwB 31 minutes ago

vywynn

Vy Wynn be cash rich and be smart with it - LEVERAGE other people’s money, investors money, loans, banks, everything you ca… https://t.co/6o4ed2zY5O 35 minutes ago

juliaambrozy0

julia 🧸 RT @callmechi_chi: Guys be smart with your money. If you save £2,747.25 a day you’ll have a million pound in a year!!! 39 minutes ago

SamuraiCER

samuraicer Evo just needs to be smart and cancel everything. Give everyone their money back. No one is comfortable with your b… https://t.co/PXtRexF4ov 42 minutes ago

tlarson28

Travis Larson @Melody11124 @deboytimo @Thollemule @ImTheReaIConnor @CouRageJD We won't see it because the government will pull an… https://t.co/PF5TX233p1 49 minutes ago

ProPep5

ProPépé @CiaranLUHG @UtdScottie_ @UTDMagnificoX No you don’t have to invest to succeed you have to be smart with your money 1 hour ago


Related videos from verified sources

How To Be Smart About Your Finances [Video]

How To Be Smart About Your Finances

Financial planning isn't about making perfect decisions with your money. No one is perfect and mistakes are bound to happen. Business Insider spoke to financial experts and compiled a list of simple..

Credit: Wochit     Duration: 00:35Published
'Smart ring' detects COVID-19 symptoms [Video]

'Smart ring' detects COVID-19 symptoms

The NBA recently made national headlines when it announced all of its players will have the option to wear a "smart ring" when the season resumes in July. The company who makes the rings claim they can..

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 04:01Published
5 Ways To Utilize Your Home To Save Money [Video]

5 Ways To Utilize Your Home To Save Money

Expenses that come with buying, renovating or decorating a home can add up, so make sure to consult these money-saving tips beforehand.

Credit: GOBankingRates     Duration: 01:04Published