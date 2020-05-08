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Masks required in McCall
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:52s - Published
Masks required in McCall
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THE CITY OF MCCALLWILL REQUIREEVERYONE TO WEARA MASK IN PUBLICSTARTING ATMIDNIGHT TONIGHT.THIS DECISIONCOMES AFTERCOMMUNITYTRANSMISSION WASIDENTIFIED LASTMONTH.MAYOR BOB GILESSAYS MORE PEOPLETEND TO TRAVEL TOMCCALL DURING THISHOLIDAY WEEKEND,AND THIS ORDERHELPS EVERYONE BEEXTRA CAUTIOUSAND SLOW THESPREAD OF COVID-19.ANYONE VISITING ISSTILL EXPECTED TOWEAR A MASK.IF YOU ARE CAUGHTNOT FOLLOWING THEMANDATORY MASKORDER, YOU COULDFACE A FINE UP TOONE HUNDREDDOLLARS."WE LOOK AT SIMPLYA RESOLUTION THATWOULD ENCOURAGEPEOPLE TO WHAT IWOULD SAY, DO THERIGHT THING, TO BERESPONSIBLE ANDNOT CONTRIBUTE TOTHE SPREAD OFCOVID-19."ANYONE WHO ISJUST VISITING THEMCCALL AREA ISSTILL EXPECTED TOWEAR A MASK WHENIN PUBLIC.THE ORDER COVERSINDOOR ANDOUTDOOR PUBLICPLACES.MUCH MORE OF THE





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