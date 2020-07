Temperaturas estarán más calientes este fin de semana Video Credit: KHSL - Published 6 minutes ago Temperaturas estarán más calientes este fin de semana Para el fin de semana se espera un aumento en las temperaturas, aunque no sobrepasaran los tres dígitos. Será un cuatro de julio caliente. 0

shares ShareTweetSavePostSend Para el viernes tendremos condiciones secas condiciones despejadas vientos ligeros hacia el fin de semana del cuatro de julio calentara un poco mas debido a que el sistema de baja presón se debilita brisa sigue soplando ligera







Alistemos gafas de sol y una botella de agua, para el este fin de semana. Las temperaturas sobrepasaran los tres dígitos, pero el calor no para ahí, la otra semana también será muy.. Credit: KHSL Published 2 weeks ago