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Search continues for missing Cape Coral woman
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:33s - Published
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Lauren Dumolo, 29, was last seen on June 19 at her apartment on Coronado Parkway.

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S-U-V THAT WAS IN THE DRIVEWAY.SO FAR, NO ARRESTS, DETECTIVESARE STILL INVESTIGATING.NEW LEADS INTO THE DISAPPEARANCEOF A CAPE CORAL WOMAN... ARETURNING UP EMPTY.29-YEAR-OLD LAUREN DUMOLO WASLAST SEEN ON JUNE 19TH, AT HERAPARTMENT ON CORONADO PARKWAY.SOMEONE LATER FOUND HER PURSE AT’FOUR FREEDOMS PARK.’ HERCELLPHONE WAS DISCOVERED IN HERAPARTMENT.

POLICE SAY THE FETIPS THEY HAVE RECEIVED ABOUTSIGHTINGS WERE NOT LAUREN.

HERFATHER PAUL DUMOLO, IS PLEAD





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