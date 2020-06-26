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Large mural of Breonna Taylor will be painted in Annapolis
Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:35s - Published
Large mural of Breonna Taylor will be painted in Annapolis
Large mural of Breonna Taylor will be painted in Annapolis
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OFF, AFTER OUR STORY AIRED ANDA PRIVATE PLEA TO LOWES THGOT MORE THAN ENOUGHT MONEY TOPAINT A MURAL AT CHAMBERS PAIN ANNAPOLIS.

BY SATURDAYNIGHT YOU WILL SEE BREONNTAYLOR'S FACE.

SHE DIED INMARCH WHEN LOUISVILLE POLICOPENED FIRE DURING A NO KNOCKWARRANT.

TAYLOR WAS ASLEEP ATTHE TIME.

IT'S EXPECTED TO BESEVEN THOUSAND SQUARE FEET ISIZE.

THE TEAM OF FUTUREHISTORY NOW, THE COMMISSION OAFRICAN AMERICAN HISTORY ANDCULTURE AND THE BANNEKE━DOUGLASS MUSEUM WILL PULL THIOFF ON SATUR





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