$300 fine for not wearing a face mask

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WEST HOLLYWOOD AND SANTA MONICAWILL NOW BE TICKETING PEOPLE INPUBLIC WITH OUT A MASK.FOR FIRST TIME OFFENDERS ITCOMES WITH A 250 DOLLAR FINEAND A 50 DOLLAR FEE.FOR REPEAT OFFENDERS IT WILL BEEVEN MORE.THE GOAL IS TO GET PEOPLE TOTAKE THE STATEWIDE MASK MANDATEMORE SERIOUSLY.I DONT WANT TO WRITE ANYCITIATION I HOPE PEOPLE WILLCHOOSE TO COMPLY.BUT WE HAVE THAT AS EXTRA TEETHFOR WHAT WE ARE CURRENTLYDOING.RIGHT NOW THERE ARE MORE THAN100 THOUSAND CASES OF THECORONAVIRUS IN LA COUNTY.TIME NOW IS X:XX -- COMING UPON GOOD MORNING LAS VEGAS..
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