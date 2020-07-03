Henry Perry Day honors 'Father of Kansas City Barbecue'

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KANSAS CITY BBQSOCIETY AND KC BBQRESTAURANTS WILL HELPTEN KC CHARITIES FEED ATHOUSAND PEOPLLETODAY.AND IT'S ALL TO HONORTHE MAN KNOWN AS THEFATHER OF KC BBQ..HENRY PERRY.THIS NEWSPAPERCLIPPING SHOWS ONEHUNDRED YEARS AGOTODAY - PERRY FED ATHOUSAND KANSASCITIANS FOR FREEOUTSIDE OF HISRESTAURANT AT HIS OWNEXPENSE - THE PAPERSAYS OF AT LEAST 500DOLLARS.selling smoked meat to workersandyou know made a business of ityou know in the process justcame aKansas City legend and gave usreally one of the signaturethings ythink of when you think ofKansasCity, you think of Kansas CitybbqTHE KC BBQ SOCIETY CEOSHOWED US THEPROCLAMATION FROMMAYOR QUINTON LUCASDECLARING TODAY HENRYPERRY DAY.SEVERAL KC BBQRESTAURANTS AREDONATING FOOD FORTHESE MEALS.KC BBQ SOCIETY WILL PUTTHE MEALS TOGETHERTHIS MORNING AND TENCHARITIES WILL PICK UPTHOSE MEALS AT 11 AM.EVERY FRIDAY-- I'V
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