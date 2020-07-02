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Jeffrey Epstein's associate arrested
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published
Jeffrey Epstein's associate arrested

Jeffrey Epstein's associate arrested

Almost exactly one year after the arrest of Jeffery Epstein, his longtime associate Ghislaine Maxwell is now facing charges related to sex abuse and sex trafficking.

Maxwell has previously denied doing anything wrong.

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THE ARREST OF JEFFREY EPSTEIN--HIS LONGTIME ASSOCIATE, ANDFORMER GIRLFRIEND --- GHISLAINEMAXWELL --- IS NOW FACINGCHARGES RELATED TO SEX ABUSEAND SEX TRAFFICKINGTHEY SAY SHE HELPED EPSTEINRECRUIT, GROOM, AND ULTIMATELYABUSE VICTIMS AS YOUNG AS14-YEARS-OLD.THE INDICTMENT ALLEGES SHETRIED BEFRIENDING EPSTEIN'SVICTIMS BY TAKING THEM SHOPPINGAND TO THE MOVIES BEFORE THEYWERE ABUSED AT EPSTEIN'S HOMES.MAXWELL HAS PREVIOUSLY DENIEDDOING ANYTHING WRONG.LAST AUGUST -- EPSTEIN TOOK HISOWN LIFE WHILE AWAITING TRIAL.ANOTHER VIRTUAL FIRST



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Uncle Babalewi RT @V_actually: Jeffrey Epstein Associate & Procurer Ghislaine Maxwell Arrested "Ghislaine Maxwell escaped her still locked cell, fled to… 49 seconds ago

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