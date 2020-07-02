Jeffrey Epstein's associate arrested

THE ARREST OF JEFFREY EPSTEIN--HIS LONGTIME ASSOCIATE, ANDFORMER GIRLFRIEND --- GHISLAINEMAXWELL --- IS NOW FACINGCHARGES RELATED TO SEX ABUSEAND SEX TRAFFICKINGTHEY SAY SHE HELPED EPSTEINRECRUIT, GROOM, AND ULTIMATELYABUSE VICTIMS AS YOUNG AS14-YEARS-OLD.THE INDICTMENT ALLEGES SHETRIED BEFRIENDING EPSTEIN'SVICTIMS BY TAKING THEM SHOPPINGAND TO THE MOVIES BEFORE THEYWERE ABUSED AT EPSTEIN'S HOMES.MAXWELL HAS PREVIOUSLY DENIEDDOING ANYTHING WRONG.LAST AUGUST -- EPSTEIN TOOK HISOWN LIFE WHILE AWAITING TRIAL.ANOTHER VIRTUAL FIRST