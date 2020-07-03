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Unemployed Boca Raton man says he lost $3,000 after Florida bank account number changed
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:50s - Published
Unemployed Boca Raton man says he lost $3,000 after Florida bank account number changed

Unemployed Boca Raton man says he lost $3,000 after Florida bank account number changed

After taking months to navigate the troubled unemployment benefits system in Florida, many are now facing a new problem -- online thieves redirecting payments.

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UNEMPLOYMENT BENEFITS -AS IF THERE HAVEN'T BEENENOUGH PROBLEMS WITHFLORIDIANS TRYING TO GETUNEMPLOYMENT HELP DURING THEPANDEMIC - NOW STORIES OFCYBER CRIME TARGETING ACCOUNTSARE SURFACING.

WPTVNEWSCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY SHARES ONE MAN'S STORY- WHO IS LIKELY NOT THE ONLYVICTIM!<< 230“I CALLED DEO I CALLEDTHEM OVER 35 TIME” ROBERTNOBREGA IS NOW LIVING WITHFAMLY IN ORLANDOÃHE HAD TOLEAVE HIS BOCA RATON APARTMENTHE SAYSÃAFTER FIRST LOSINGHIS JOB AND THEN LOSING HISUNEMPLOYMENT BENEFITS TO ANONLINE THIEF.

MORE THAN THREEGRAND GONE WHEN HE SAYS THEBANK ACCOUNT NUMBER WASCHANGED ON HIS FILING AND HEWAS NEVER FLAGGED ABOUT ITFROM THE STATE.

322“SIMPLESECURITY THAT ANY COMPANY ORREPUTABLE BUSINESS WOULD HAVETHAT IF SOMETHING CHANGES INYOUR ACCOUNT YOU SHOULD GETSOME SORT OF NOTIFICATION ANDI RECEIVED NOTHING” PALMBEACH COUNTY STATE ATTORNEYDAVE ARONBERG SAYS THIS ISJUST LIKE OTHER CYBER CRIMESAND THE CRIMINALS ARE OFTENHARD TO FIND.

120954“WE FOUNDTHAT MOST OF THESE CRIMES ARECOMMITTED BY PEOPLE OUT OF THEJURISDICTION ESPECIALLY OUT OFTHE COUNTRY AND IT MAKES ITREALLY HARD TO PROSECUTETHEM” ROBERT SAYS THEDEPARTMENT OF ECONOMICOPPORTUNITY IS AWARE OF WHATHAPPENED AND IN A UNFORTUNATETWISTÃHIS ACCOUNT HAS NOWBEEN FROZENÃWHICH MEANS HEIS NOT ONLY OUT OF THE MONEYTAKENÃHEANY BENEFITS.

538“IF THIS ISGOING TO TAKE A MONTH, IT WILLGO WELL PAST WHEN THE CARESACT ENDS, AM I GOING TO GETTHOSE BACK ORDERED FROM 600DOLLAR PAYMENTS, WHATTO HAPPEN TO MY WEEKLYBENEFITS BECAUSE I ALREADY RANOUT OF MONEY” THE DEO IN ANEMAIL TO WPTV SAYS THEY ARELOOKING INTO WHAT HAPPENED TOROBERTÃROBERT SAYS HE'SWORRIED OTHERS STILL WATINGFOR BENEFITS COULD BE VICTIMSTOO AND MAY NOT KNOW IT.

INWPB, MS, WPTV NC5.




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