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Editorial: State Flag Change
Video Credit: WAPT - Duration: 01:21s - Published
Editorial: State Flag Change
Mississippi has taken an incredible leap forward.
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CONFEDERATE BATTLE EMBLEM, HASBEEN RETIREDAFTER DIVIDING THIS STATE FORONE HUNDREDAND TWENTY SIX YEARS IT'S AMONUMENTALCHANGE, .

... AND,SENATOR JUAN BARNETT CAPTUREDTHESIGNIFICANCE WITH THESE WORDS.."NOW WE CAN SAY THAT WE ARE NOTONLY A UNITED STATES OF AMERICA,BUT A UNITED STATE OFMISSISSIPPI."THE TIMING FOR THIS DECISION ISALMOSTPOETIC, WITH THE BILL SIGNED THESAME WEEK THAT OUR COUNTRYCELEBRATESINDEPENDENCE.AND THIS YEAR, AS FIREWORKSEXPLODE,SOUSA PLAYS, AND AMERICAN FLAGSPROUDLY WAVE, WE HAVE ALL THEMORE REASON TO CELEBRATE.BUT THE WORK ISN'T OVER.

THEFLAG IS JUSTTHE BEGINNING.

WE'VE MADE THELEAP, ANDHOW FAR WE FLY AND WHERE WE LANDIS UP TOALL OF US TO DECIDE.WE'RE FIERCELY PROUD TO CALLMISSISSIPPHOME.

THERE IS SO MUCH TOCELEBRATEAND WE CAN FINALLY BEGIN TO SEEWHAT AUNITED MISSISSIPPI CANACCOMPLISH





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NewsRadio WFLA 🇺🇸 Lawmakers in Mississippi voted to change their state flag and remove the Confederate symbol that has been there sin… https://t.co/EwMbG2xPFY 4 days ago

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🎙Radio Espionage💥 RT @WMZQ: Faith Hill calls Mississippi state flag a 'symbol of terror.' https://t.co/KJ3gopSOhI 5 days ago

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98.7 WMZQ Faith Hill calls Mississippi state flag a 'symbol of terror.' https://t.co/KJ3gopSOhI 5 days ago

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HOT 107.9 Hayley Williams Urges Her Home State Of Mississippi To Change Flag https://t.co/Hz0B8yw5nk 1 week ago

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