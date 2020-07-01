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Lesser charges against Lori Vallow dropped
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:46s - Published
Lesser charges against Lori Vallow dropped

Lesser charges against Lori Vallow dropped

Two felonies against Lori Vallow have been dropped, but she remains behind bars on several serious charges.

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FELONY CHARGESDROPPED AGAINSTLORI VALLOW.THE CHARGES.

OFDESERTION ANDNONSUPPORT OFCHILDREN..

AREWHAT LANDEDVALLOW IN JAIL INTHE FIRST PLACE INFEBRUARY.JUST MONDAY..

TWONEW FELONYCHARGES WEREFILED..

OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.

AFTER THE BODIESOF VALLOW'SCHILDREN ..

J-JVALLOW AND TYLEERYAN..

WEREDISCOVERED ONVALLOW'S HUSBAND -CHAD DAYBELL'S -PROPERTY.DAYBELL IS ALSOCHARGED WITH TWOFELONY COUNTS OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.COURT RECORDSALSO SHOW VALLOWIS STILL CHARGEDWITH MISDEMEANORCOUNTS OFRESISTING OROBSTRUCTINGOFFICERS... CRIMINALSOLICITATION TOCOMMIT A CRIME...AND CONTEMPT OFCOURT.VALLOW REMAINSBEHIND BARS.

THEJUDGE KEPTVALLOW'S BOND ATONE-MILLION-DOLLARS.HER NEXT COURTAPPEARANCE ISSCHEDULED FORAUGUS




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