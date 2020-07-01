Lesser charges against Lori Vallow dropped

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FELONY CHARGESDROPPED AGAINSTLORI VALLOW.THE CHARGES.
OFDESERTION ANDNONSUPPORT OFCHILDREN..
AREWHAT LANDEDVALLOW IN JAIL INTHE FIRST PLACE INFEBRUARY.JUST MONDAY..
TWONEW FELONYCHARGES WEREFILED..
OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.
AFTER THE BODIESOF VALLOW'SCHILDREN ..
J-JVALLOW AND TYLEERYAN..
WEREDISCOVERED ONVALLOW'S HUSBAND -CHAD DAYBELL'S -PROPERTY.DAYBELL IS ALSOCHARGED WITH TWOFELONY COUNTS OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.COURT RECORDSALSO SHOW VALLOWIS STILL CHARGEDWITH MISDEMEANORCOUNTS OFRESISTING OROBSTRUCTINGOFFICERS... CRIMINALSOLICITATION TOCOMMIT A CRIME...AND CONTEMPT OFCOURT.VALLOW REMAINSBEHIND BARS.
THEJUDGE KEPTVALLOW'S BOND ATONE-MILLION-DOLLARS.HER NEXT COURTAPPEARANCE ISSCHEDULED FORAUGUS
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