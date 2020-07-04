Brief warm-up for the 4th of July Weekend

MOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT TH24 STATE TEMPERATUCHANHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.
YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.
ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINEAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORRINCLUDING HITEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCESAVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALI