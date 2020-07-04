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Brief warm-up for the 4th of July Weekend
Video Credit: KSBW - Duration: 03:54s - Published
Brief warm-up for the 4th of July Weekend
KSBW meteorologist Sydney Daniel has your local weather forecast
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MOUNTAINS ANDCOASTAL AREAS FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALINA,SOLEDAD GONZALES ANDKING CITY AND THESANTA CLARA VALLEYINCLUDING MORGAN HILLAND GILROYSATELLITE IMAGERYSHOW WHERE THECLOUDS AND HIGH ANDLOW PRESSURE SYSTEMSARE AND IF ANY RAIN ISHAPPENING IN THE STATECURRENTLYHERE IS A LOOK AT STATETEMPERATURES.HERE IS A LOOK AT TH24 STATE TEMPERATUCHANHERE IS A LOOK AT THESTATE SATELLITEOVERVIEW.

YOU CAN SEEWHERE THE CLOUDS,RAIN AND SNOW ARE ONTHE MAP.FUTURECAST SHOWSWHEN THE CLOUDS ANDRAIN MAY ARRIVE IN THECOMING DAYS.

ALONGTHE WEST COAST ANDCALIFORNIA SUNSHINEAND AREAS OF BAY FOGFOR THE NEXT FEW DAYSHERE IS A LOOK AT YOFORECAST FOR TONIGHTAND TOMORRINCLUDING HITEMPERATURES AND ANYRAIN CHANCESAVERAGE TEMPS AREEXPECTEDHERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONINCLUDING THE SANFRANCISCO BAY AREA,THE SANTA CRUZMOUNTAINS ANDCOASTAL AREA FROMSANTA CRUZ TO APTOS,THE SALINAS VALLEINCLUDING SALI





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Georgia Conservation Voters Warm weather, lots of sun, clear skies and amazing beaches sounds like a winning combo, but that doesn't mean it's… https://t.co/gSQdxy6Br3 10 hours ago

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Matthew Wheeler RT @DanHenryWeather: Three nights into July and a THIRD straight record warm low smashed. We dropped to just 84º this morning in #Sarasota,… 11 hours ago

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Dan Henry Three nights into July and a THIRD straight record warm low smashed. We dropped to just 84º this morning in… https://t.co/GiBcLykpVq 14 hours ago

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NEWS10 ABC RT @SteveCaporizzo: 7-Day Forecast..... The Next 48 Hours...... No changes through Wednesday. A brief shot of very warm air on Thursday...t… 4 days ago

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Steve Caporizzo 7-Day Forecast..... The Next 48 Hours...... No changes through Wednesday. A brief shot of very warm air on Thursday… https://t.co/6Do7ssybqf 4 days ago