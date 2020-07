Día de pesca gratis el cuatro de julio Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Día de pesca gratis el cuatro de julio No se requiere licencia para pescar pero todas las regulaciones de pesca, como los límites de la bolsa y el tamaño, boletas de calificación, horarios de pesca y cierres de las vías de agua, permanecen en efecto 0

shares ShareTweetSavePostSend Pesca gratis en california. Eso significa que no se requiere una licencia. Pero todas las regulaciones de pesca, como los ímites de la bolsa y el tamaño, boletas de calificacón, horarios de pesca y cierres de ías de agua permanecen en efecto. Cada pescador debe tener una boleta de calificaciones apropiada si esá pescando "steelhead" o "sturgeon" en cualquier parte del estado, o salón en los sistemas de los íos smith y klamath-trinity. ####







