4,433 new cases of COVID-19 in Arizona

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CASES IN ARIZONA.
TODAY -- THESTATE REPORTS MORE THAN 4-THOUSAND NEW CASES.
LET'S LOOKAT THE PERCENTAGE OF POSITIVETESTS IN THE STATE -- AND PIMACOUNTY.
D-H-S REPORTS -- ONEOUT OF EVERY 10 PEOPLE IN THESTATE -- WHO GETS TESTED FORTHE VIRUS -- IS GETTING APOSITIVE RESULT.
PIMA COUNTY'SNUMBER IS LOWER -- AT JUSTUNDER 9- PERCENT OF ALL TESTSCOMING BACK POSITIVE.
GREENLEECOUNTY HAS THE LOWEST INSTANCEOF POSITIVE TESTS -- JUSTABOUT 3 PERCENT.
SANTA CRUZSITS AT THE HIGHEST -- WITHMORE THAN A QUARTER OF ALLTESTS -- GIVING A POSITIVERESULT.THOSE NUMBERS -- CAUSING ONEOF ARIZONA'S LARGEST HOSPITAL
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