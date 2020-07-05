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Sunshine Baby for July 5, 2020
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:30s - Published
Sunshine Baby for July 5, 2020

Sunshine Baby for July 5, 2020

Ryan Burke, son of digital executive producer Peter Burke, celebrates his first birthday with the WPTV family.

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IT'S TIME FOR YOUR FAVORITEPART OF THE MORNING.

IT'SSUNSHINE BABY TIME!

TODAY WEHAVE RYAN BURKE WHO TURNS1-YEAR-OLD TODAY!

RYAN IS THESON OF OUR DIGITAL EXPECUTIVEPRODUCER... THEY CELEBRATEDRYAN'S BIG DAY BY SPENDING ANEXTENDED WEEKEND AT THEPOOL... HIS DAD SAYS HE HAD ACUPCAKE YESTERDAY AND WILLHAVE A SMASH CAKE TODAY.RYANARE EATING ANYTHING THATFRONT OF HIM, ESPECIALLYBLUEBERRIES, AND LAUGHING ATHIS OLDER BROTHER, ANDREW.TO SHARE YOUR SUNSHINE BABYPICTURES AND VIDEOS, HEA




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