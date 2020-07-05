Sunshine Baby for July 5, 2020

|
IT'S TIME FOR YOUR FAVORITEPART OF THE MORNING.
IT'SSUNSHINE BABY TIME!
TODAY WEHAVE RYAN BURKE WHO TURNS1-YEAR-OLD TODAY!
RYAN IS THESON OF OUR DIGITAL EXPECUTIVEPRODUCER... THEY CELEBRATEDRYAN'S BIG DAY BY SPENDING ANEXTENDED WEEKEND AT THEPOOL... HIS DAD SAYS HE HAD ACUPCAKE YESTERDAY AND WILLHAVE A SMASH CAKE TODAY.RYANARE EATING ANYTHING THATFRONT OF HIM, ESPECIALLYBLUEBERRIES, AND LAUGHING ATHIS OLDER BROTHER, ANDREW.TO SHARE YOUR SUNSHINE BABYPICTURES AND VIDEOS, HEA
|
You Might Like
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources