Fireworks believed to spark Lehigh Acres blaze Saturday

I’M IN THE WEATHER CENTER WITHSTORM SHIELD METEOROLOGIST ERICSTONE.
ERIC WHAT’S GOING ON?SPARKS ...FROM SUSPECTEDFIREWORKS STARTED A 5-ACRE BRUSHFIRE IN LEHIGH ACRES THISAFTERNOON.
THE SMOKE FROM THEDENHAM STREET FIRE, WHICH ISNEAR COLUMBUS BLVD AND S-R 82...COULD BE SEEN FROM MILES AWAY.THESE PICTURES WERE TAKEN BY AFOX 4 VIEWER WHO SAYS LEHIGHACRES FIREFIGHTERS ARRIVED OSCENE QUICKLY... ALONG WITHSEVERAL BRUSH TRUCKS, INCLUDINGA CREW FROM HENDRY COUNTY.EVERY YEAR... FIREWORKS ARERESPONSIBLE FOR NEARLY19-THOUSAND FIRES... INCLUDINGNEARLY 13- HUNDRED HOUSE FIRES,ACCORDING TO THE NATIONAL SAFETYCOUNCIL.TO AVOID THIS... THE N-S-C HASTIPS LIKE:DON’T TRY TO RE-LIGHT A FIREWORKTHAT IS MALFUNCTIO