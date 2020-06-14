Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Fireworks believed to spark Lehigh Acres blaze Saturday
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:56s - Published
Fireworks believed to spark Lehigh Acres blaze Saturday

Fireworks believed to spark Lehigh Acres blaze Saturday

Officials say the fire off of Denham Street near State Road 82 was a five-acre blaze.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

I’M IN THE WEATHER CENTER WITHSTORM SHIELD METEOROLOGIST ERICSTONE.

ERIC WHAT’S GOING ON?SPARKS ...FROM SUSPECTEDFIREWORKS STARTED A 5-ACRE BRUSHFIRE IN LEHIGH ACRES THISAFTERNOON.

THE SMOKE FROM THEDENHAM STREET FIRE, WHICH ISNEAR COLUMBUS BLVD AND S-R 82...COULD BE SEEN FROM MILES AWAY.THESE PICTURES WERE TAKEN BY AFOX 4 VIEWER WHO SAYS LEHIGHACRES FIREFIGHTERS ARRIVED OSCENE QUICKLY... ALONG WITHSEVERAL BRUSH TRUCKS, INCLUDINGA CREW FROM HENDRY COUNTY.EVERY YEAR... FIREWORKS ARERESPONSIBLE FOR NEARLY19-THOUSAND FIRES... INCLUDINGNEARLY 13- HUNDRED HOUSE FIRES,ACCORDING TO THE NATIONAL SAFETYCOUNCIL.TO AVOID THIS... THE N-S-C HASTIPS LIKE:DON’T TRY TO RE-LIGHT A FIREWORKTHAT IS MALFUNCTIO




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Fireworks Blamed: Utah Wildfire [Video]

Fireworks Blamed: Utah Wildfire

Someone setting off fireworks in Utah is believed to have ignited a wildfire that engulfed at least 1,000 acres early Sunday, authorities said. The so-called Traverse fire has burned in the Traverse..

Credit: Wochit     Duration: 00:33Published
Huge cloud of smoke rises from "Mangum Fire" near Grand Canyon in Arizona [Video]

Huge cloud of smoke rises from "Mangum Fire" near Grand Canyon in Arizona

The Mangum Fire near the Grand Canyon in Arizona has burned nearly 15,000 acres and was just two percent contained as of Saturday (June 14th), according to local media. More than 200 fire fighters..

Credit: Newsflare     Duration: 00:36Published