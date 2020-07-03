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A look at the increase of positive new case percentages in Southwest Florida
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:54s - Published
A look at the increase of positive new case percentages in Southwest Florida

A look at the increase of positive new case percentages in Southwest Florida

Here's a quick look at the percentage of cases that are positive in the state of Florida.

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DEATHS.

DESOTO HAS 748 CASES AND10 DEATHS AND GLADES HAS 179CASES AND ONE DEATH.LET’S PUT THESE NUMBERS INTOCONTEXT.AS WE KNOW..,WITH MORETESTING...WE’RE LIKELY TO GETMORE CASES AMIDST A PANDEMIC.

SOLET’S TAKE A CLOSER LOOK AT THENUMBER OF TESTS THAT COME BACKPOSITIVE FOR CORONAVIRUS.

EVERYDAY...WE GET THESE NUMBERS FROMTHE DEPARTMENT OF HEALTH.

THATGIVES US AN IDEA OF THE AMOUNTOF TESTS CAME BACK POSITIVE.IT’S THE NUMBER OF PEOPLE WHOTEST POSITIVE FOR THE FIRSTIME...DIVIDED BY ALL TESTS.

IDOES NOT INCLUDE PEOPLE WHOPREVIOUSLY TESTED POSITIVE.YOU CAN SEE WHERE...THE FLORIDADEPARTMENT OF HEALTH REPORTED ONAPRIL 5TH THAT 11 PERCENT OFNEW CASES TESTED WERE POSITIVE.A MONTH LATER...THAN PERCENTAGELOWERED TO 8...THEN THEDEPARTMENT REPOR




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Catherine Badcock @RoryBurnside @COVID_Australia Have faith they’ll get it under control. A lot of testing going on. There will be… https://t.co/ekDU04Caqh 2 hours ago

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Kim Shaw @realDonaldTrump JESUS CHRIST! What don’t you get. Every time you repeat this, you sound like an ABSOLUTE IDIOT!… https://t.co/2hDm0bkQsi 4 hours ago

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Melissa Westbrook RT @LeiferMd: Seattle / King County COVID update 7/5: There is continued increase in positive COVID cases and in test positivity. Below is… 7 hours ago

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