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Actor Nick Cordero dies from COVID-19
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:41s - Published
Actor Nick Cordero dies from COVID-19

Actor Nick Cordero dies from COVID-19

The actor's wife announced that Cordero died on Sunday.

He'd been fighting coronavirus since March.

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COVERAGE ON THAT DECISION...ONAIR...ONLINE...AND ON IN OURAPP.TONIGHT, WE LEARN THAT 41 YEAROLD ACTOR ACTOR NICK CORDERO HASPASSED AWAY AFTER A LONG BATTLEWITH CORONAVIRUS.HIS WIFE MADE THE ANNOUNCEMENTTONIGHT IN AN INSTAGRAM POST.CORDERO ENTERED THE INTENSIVECARE UNIT A IN LOS ANGELESHOSPITAL ON MARCH 31ST.

HE HADBEEN ON A VENTILATOR ANDUNCONSCIOUS AFTER CONTRACTINGCOVID-19.

CORDERO’S FIGHTCONSISTED OF A LEG AMPUTATIONAND MULTIPLE MINI-STROKES WHILEBATTLING SEVERAL OTHER AILMENTS.THE ACTOR PLAYED IN BROADWAY’SWOODY ALLEN 19-94 FILMADAPTATION OF "BULLETS OVERBROADWAY.

HE ALSO PLAYED A




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