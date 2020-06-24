Good to Know: Digital green book

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LOOKING AT OLD PHOTOS ORDIGGING UP SOME FAMILY HISTORY.THESE NEXT STORIES OFFER ALITTLE BIT OF OUR NATION'SHISTORY, AND THEY'RE GOOD TOKNOW.(OPEN) VO: TWO WOMEN AREREVAMPING A HISTORIC TRAVELGUIDE.
THE 'GREEN BOOK' HELPEDBLACKDRIVERS FIND SAFE AND INCLUSIVEPLACES DURING THE SEGREGATIONERA.DECADES LATER -- THE WOMEN ARECONTINUING ITS MISSION IN THEDIGITAL SPACE.
SOT: "THEORIGINAL GREEN BOOK WAS FORAFRICAN AMERICANSBUT THERE'S A LOT OFINTERSECTIONS WITH THATCOMMUNITY WITHIN THATCOMMUNITY.
IS THIS ADAACCESSIBLE?
AND IS IT WELCOMINGAND SAFE?
IS IT FRIENDLYTO PEOPLE IN THE LGBTQIACOMMUNITY?" VO: THE DIGITALGREEN BOOK WILLFIRST FOCUS ON COLORADO... THENBRANCH OUT TO OTHER PARTS OF THECOUNTRY.(WIPE) VO: THE "NATIONAL WORLD-WAR-ONE MUSEUM" IN KANSAS CITYTOOK ON A BIG PROJECT WHEN ITCLOSED FOR THEPANDEMIC.... THE STAFF HAS BEENTRANSCRIBING THOUSANDS OFLETTERS AND DIARIES TO MAKE THEMAVAILABLE ONLINE.
SOT: "THATINFORMATION IS SO MUCH MOREREADILY AVAILABLE TO THE PUBLIC,HISTORIANS,EDUCATORS, ANYONE THAT WANTS TOFALL DOWN THAT RABBIT HOLE OFRESEARCHAND READ HISTORICAL PRIMARYSOURCES." VO: RECENTLY THEMUSEUM RECEIVED AGRANT WORTH 125-THOUSAND-DOLLARSTO HELP THEIR MISSION.(WIPE) VO: IF YOU WANT TO TALKTHEHISTORY OF BASEBALL, YOU MAYWANT TO CHAT WITH 93-YEAR-OLD"JACKWAREFIELD".
HE'S A FORMEREQUIPMENT MANAGER FOR THE SAINTLOUISCARDINALS.
NOW, HE'S A CATCHERFOR HIS SOFTBALL TEAM.
SOT: "GETOFF THE COUCHAND MOVE AROUND, I GOT ACHES ANDPAINS LIKE EVERYBODY ELSE BUTI'M HERE." VO: ONTHIS FIELD -- JACK IS THE HALLOF FAMER.
HE'S GOOD TO KNOW.STILL TO COME..
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