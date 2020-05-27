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Report: Chiefs agree to 10-year extension with star quarterback Patrick Mahomes
Video Credit: KMBC - Duration: 01:21s - Published
Report: Chiefs agree to 10-year extension with star quarterback Patrick Mahomes
Report: Chiefs agree to 10-year extension with star quarterback Patrick Mahomes
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[CAPTIONING PROVIDED BY KMBC]KELLY: THE KANSAS CITY CHIEFSHAVE REPORTEDLY AGREED TO A NEWCONTRACT WITH ITS M.V.P.QUARTERBACK, PATRICK MAHOMES.GOOD AFTERNOON, I’M KELLYECKERMAN.LEN JENNINGS JOINS US LIVE FROMARROWHEAD.THIS DEAL WILL KEEP MAHOMES INKANSAS CITY FOR A LONG TIME.LEN?LEN: THIS IS LIKE A HOLIDAY.WE ARE JUST OUTSIDE ARROWHEADSTADIUTHE NFL SEASON WILL KICKOFFRIGHT HERE WHEN THE KANSAS CITYCHIEFS TAKE ON THE HOUSTONTEXANS.MY HOMES WILL BE THE HIGHESTPAID PLAYER -- MAHOM WILL BETHE HIGHEST PAID PLAYER INSPORTS.ESPN AND YAHOO SPORTS AREREPORTING THAT MAHOMES AND THECHIEFS HAVE AGREED TO A 10 YEACONTRACT.THAT IS ONE OF THE LONGESTCONTRACTS FOR AN NFL PLAYERS IA LONG TIME.SOME OF THE DEATILS BEINGRELEASED IS THAT MAHOMCONTRACT COULD BE WORTH MOTHAN $400 MILLION.MAHOMES WON THE NFL MVP AWARDAFTER HIS FIRST SEASON AS ASTARTER.MORE DETAILS ARE COMING IN.HE ALREADY HAS AN M.V.P.

AND ASUPER BOWL VICTORY.LET’S SEE WHAT HE CAN DO FOR




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Dayra Beltre Patrick Mahomes, Chiefs agree to 10-year contract extension worth $450M: report https://t.co/nNIEbOISmJ 19 seconds ago

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Nick Kaufmann LMFAO what a stupid contract by the chiefs. They will be straight to the pit of misery in a few years now. https://t.co/UD2xLNECPB 10 minutes ago

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Chargers Wire Report: Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs agree to richest contract in sports history https://t.co/8ljxCOJwnj 11 minutes ago

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Ohio Chief Patrick Mahomes, Chiefs agree to 10-year contract extension worth $450M: report https://t.co/aPzPPitSTK #FoxNews The Dynasty Begins! 16 minutes ago


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