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Patrick Mahomes signs megadeal with Kansas City Chiefs
Video Credit: KMBC - Duration: 00:53s - Published
Patrick Mahomes signs megadeal with Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes signs megadeal with Kansas City Chiefs

Quarterback Patrick Mahomes signed a mega deal with the Kansas City Chiefs.

The 10-year contract extension worth $503 million with $477 million in guarantees.

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LEN: WE ARE LIVE OUTSIDEARROWHEAD STADIUM.SEPTEMBER 10, A MONTH AWAY FROMNOW, -- A COUPLE MONTHS.EXCUSE ME.THEY WILL FACE -- THE CHIEFSWILL FACE THE TEXANS TO KICK OFFTHE NFL SEASON.PATRICK MAHOMES AND SHE’S HAVECONFIRMED A CONTRACT EXTENSIONOF 10 YEARS.THE CHIEFS ALREADY HAD PATRICKMAHOMES UNDER CONTACT --CONTRACT FOR THE NEXT TWOSEASONS.IT COULD KEEP HIM IN A CHIEFSUNIFORM FOR THE NEXT 12 SEASONS.HIS AGENT SENT OUT A TWEETCONFIRMING HOW MUCH YOU WILL GETPAID.OR THAN 500 LAND DOLLARS, MAKINGHIM THE FIRST PLAYER -- MORETHAN 500 MILLION DOLLARS, MAKINGIN THE FIRST PLAYER IN NFLHIST




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miguel_russell4

Miguel Russell Patrick Mahomes signs a 10year megadeal!!!! #patgotpaid #patrickmahomes #NFL 5 hours ago


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