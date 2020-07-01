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7/6 5pm weather
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 02:34s - Published
7/6 5pm weather
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BRANDON MICHAELS WITHYOUR STORM SHIELD FORECAST.THE PAST FEW DAYS HAVE BEEN ONTHE WARM SIDE, BUT THEREIS A LITTLE RELIEF IN THEFORECAST.SOME SLIGHTLY COOLER AIR WILLSPILL INTO THE VALLEY TUESDAY,DROPPING HIGHS THERE INTO THEMID 90S, RIGHT AROUND AVERAGEFOR THIS TIME OF YEAR.HIGHS WILL TOP OUT IN THE LOWER90S IN THE KERN RIVERVALLEY, AND IN THE 80S IN THESOUTH MOUNTAINS.DESERT TEMPERATURES WILL BERELATIVELYUNAFFECTED, AND HIGHS WILL BEWELL INTO THE TRIPLE DIGITS.AS WE HEAD FURTHER INTO THEWEEK, A LARGE UPPERLEVEL HIGH WILL DEVELOP OVER THEFOUR CORNERS STATES.THIS WARM AIR MASS WILL CAUSEOUR TEMPERATURESTO REALLY CLIMB, ENDING UP OVER100 DEGREES BY THE END OF THEWEEK.STILL AHEAD -- TAKING A LOOK AT




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Cat & Mouse 🙏Thank you for your support 😻 from Gary & Mary 👗 Lots of clothes & accessories for warm sunny weather. 😷Fashion Reu… https://t.co/qDAYT2T0bh 2 seconds ago

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Will RT @specsgonzalez: I’m ready for this weather. #NoRules https://t.co/OWq0TWdbBm 3 seconds ago

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