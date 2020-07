Friends: David Schwimmer admet que la réunion sera compliquée à mettre en place Video Credit: Bang Media - Duration: 01:13s - Published 3 minutes ago Friends: David Schwimmer admet que la réunion sera compliquée à mettre en place L'interprète de Ross Geller ne cache pas que tourner la réunion spéciale des six acteurs de "Friends" s'avère être difficile à cause des risques que pose le coronavirus. 0

shares ShareTweetSavePostSend

You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources Friends cast to be tested for coronavirus before filming reunion



The cast of 'Friends' will be tested for coronavirus before the reunion special takes place in August, so they don't risk spreading the virus. Credit: Bang Media World Duration: 01:27 Published 2 days ago