Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Jeffrey Epstein's former girlfriend in court
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:39s - Published
Jeffrey Epstein's former girlfriend in court

Jeffrey Epstein's former girlfriend in court

Jeffery Epstein's former girlfriend remains behind bars.

She appeared in court remotely on Monday.

She was arrested last week, accused of helping the now deceased Epstein with his sexual exploits and crimes between 1994 and 1997.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

GHISLANEMAXWELL REMAINS BEHIND BARS.SHE APPEARED IN COURT REMOTELYMONDAY.SHE WAS ARRESTED LAST WEEK --ACCUSED OF HELPING THE NOWDECEASED EPSTEIN...RECRUIT, GROOM AND ULTIMATELYABUSE YOUNG GIRLS BETWEEN 1994AND 1997.GHISLAINE MAXWELL WOULD GO OUTON THESE DRIVES TO PROCUREMODELS.SHE WOULD SAY, THESE ARE THENUBILES.MAXWELL'S CASE IS ALSO RAISINGNEW QUESTIONS ABOUT HERRELATIONSHIP WITH BRITAIN'SPRINCE ANDREW.ONE ALLEGED VICTIM CLAIMS SHEWAS DIRECTED TO HAVE SEX WITHTHE ROYAL ON -3- OCCASIONS.THE PRINCE DENIES THEALLEGATIONS.A NEW RULE FROM ICE STATES -INTERNATIONAL STUDENTS STUDYIN




You Might Like

Related news from verified sources

FBI Arrests Jeffrey Epstein Confidant Ghislaine Maxwell

Watch VideoThe FBI says Jeffrey Epstein's former girlfriend, Ghislaine Maxwell, was arrested Thursday...
Newsy - Published Also reported by •Mediaite


'Good place to hide:' locals had no idea Ghislaine Maxwell was nearby

Residents of Bradford, new Hampshire, had no clue Jeffrey Epstein's former girlfriend and alleged...
The Age - Published

Jeffrey Epstein accuser calls Ghislaine Maxwell arrest 'one of the best days of my life'; sob claim disputed

A Jeffrey Epstein accuser called the arrest of Ghislaine Maxwell “one of the best days of my...
FOXNews.com - Published


Tweets about this

jamiebroadwater

Anonymous Mina 🐇 🐰🇺🇸 RT @anony_fa_mous: 91/ Paula Epstein aka Paula Heil Fisher She is an Opera producer and Epstein’s former girlfriend who met him through Be… 5 minutes ago

DemoOut

Vote Out Democrats in 2020 RT @LLinWood: Some rich and powerful people will not sleep well tonight. https://t.co/PF8F2KksEe 1 hour ago

MsSpice9

❤Makeda 🔥🇧🇸 RT @Reuters: Ghislaine Maxwell is a British socialite and former girlfriend of the late disgraced financier Jeffrey Epstein. She's now faci… 2 hours ago

yee_tsoi

Giga Sweeper RT @Reuters: Ghislaine Maxwell, former girlfriend of the late Jeffrey Epstein, was arrested and charged by U.S prosecutors last week with l… 2 hours ago

RozinaSabur

Rozina Sabur RT @TelegraphWorld: A judge once referred to the facility where Jeffrey Epstein's former girlfriend is being housed as a 'third world count… 3 hours ago

Ashlee12049439

Ashlee RT @Reuters: Prosecutors have requested a U.S. court hearing on Friday for Ghislaine Maxwell, the former girlfriend of Jeffrey Epstein, acc… 3 hours ago

Zucchini71

⭐️⭐️⭐️🇺🇸FreedomFighter45🇺🇸⭐️⭐️⭐️ RT @BryanLlenas: BREAKING: The FBI has confirmed with Fox News Ghislaine Maxwell - Jeffrey Epstein’s former girlfriend and accused madam -… 4 hours ago

TamBeeKeeper

TammyBee🐝 RT @EpochTimes: “She’s going down. She’s going to take everybody with her.” #GhislaineMaxwell, the former girlfriend and longtime associat… 4 hours ago


Related videos from verified sources

Ghislaine Maxwell Moved To NYC Facility, Begins Quarantine [Video]

Ghislaine Maxwell Moved To NYC Facility, Begins Quarantine

Newser reports Ghislaine Maxwell, the girlfriend of the late Jeffrey Epstein, is now in a federal detention center in New York City. However, it isn't the one where Epstein died last year. The..

Credit: Wochit     Duration: 00:35Published
Prosecutors seek Friday court appearance for Maxwell [Video]

Prosecutors seek Friday court appearance for Maxwell

Prosecutors have asked a judge to schedule a Friday court appearance in New York for Ghislaine Maxwell, the former girlfriend and longtime associate of the late disgraced financier Jeffrey Epstein...

Credit: Reuters Studio     Duration: 02:00Published
Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s Former ‘Confidante,' Arrested on S*x Abuse Charges [Video]

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s Former ‘Confidante,' Arrested on S*x Abuse Charges

Maxwell was arrested by the FBI in New Hampshire on Thursday. According to court documents, she's been charged by New York federal prosecutors with six counts.

Credit: Cover Video     Duration: 01:27Published