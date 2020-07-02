Jeffrey Epstein's former girlfriend in court

GHISLANEMAXWELL REMAINS BEHIND BARS.SHE APPEARED IN COURT REMOTELYMONDAY.SHE WAS ARRESTED LAST WEEK --ACCUSED OF HELPING THE NOWDECEASED EPSTEIN...RECRUIT, GROOM AND ULTIMATELYABUSE YOUNG GIRLS BETWEEN 1994AND 1997.GHISLAINE MAXWELL WOULD GO OUTON THESE DRIVES TO PROCUREMODELS.SHE WOULD SAY, THESE ARE THENUBILES.MAXWELL'S CASE IS ALSO RAISINGNEW QUESTIONS ABOUT HERRELATIONSHIP WITH BRITAIN'SPRINCE ANDREW.ONE ALLEGED VICTIM CLAIMS SHEWAS DIRECTED TO HAVE SEX WITHTHE ROYAL ON -3- OCCASIONS.THE PRINCE DENIES THEALLEGATIONS.A NEW RULE FROM ICE STATES -INTERNATIONAL STUDENTS STUDYIN